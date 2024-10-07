Сидни Суини стала «Женщиной года» и неожиданно застеснялась папарацци

Глядя на эту девушку с почти постоянно приоткрытым ртом, трудно поверить, что в школе она была отличницей и даже получила высшее образование в области управления бизнесом.Но, кастинг в независимое кино, который проходил в её городе, изменил её жизнь и Сидни подалась в актрисы. Надо сказать, что её успеху способствовали два фактора.Во-первых, Сидни обладает формами, приближенными к эталонным, а именно 91-60-91. Как известно, именно 90-60-90, негласно считается «золотым стандартом».Во-вторых, девушка никогда не стеснялась сниматься обнаженной, так что, «Эйфория» и большинство её следующих работ, где она демонстрировала свои формы, сильно добавили ей популярности.Правда, справедливости ради надо сказать, что за роли в «Эйфории» и в «Белом лотосе» её номинировали на «Эмми».Ну, а сейчас несмотря на то, что никаких заметных ролей у Суини в последнее время не было, журнал Glamour включил её в число «Женщин года».Вот тут-то она и пожаловалась, что, оказывается, в последнее время её сильно одолевают папарацци. Причем, они не только прячутся в кустах, но и просто откровенно просят её, выйти к ним в бикини.Так что, Сидни теперь стесняется появляться перед ними. Хотя по её ролям и фотографиям в социальных сетях не скажешь, что она девушка застенчивая.Ну, а что касается просьб выйти к папарацци в бикини, так у неё такое амплуа. Они же не просят её, например, почитать им монолог Джульетты.