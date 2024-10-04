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Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»

04.10.24 / 16:04
В этом музыкальном видео очень много солнца, тепла и любви.

Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»
И это не удивительно, поскольку действие этой истории разворачивается на юге Франции. Первый съёмочный день проходил в Каннах, второй в Сен-Тропе на лодке, которая ранее принадлежала самому сэру Элтону Джону и названа в честь его первой жены “Рената”.

Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»


Также съёмки велись на живописной французской ривьере, куда солнечная Наталья Гордиенко к французскому теплу привнесла своей яркости. И кадр получился просто залитым светом, излучающимся от артистки. Сама Наталья признаётся, что она давняя поклонница Лары Фабиан, Эдит Пиаф и Селин Дион, и эти съёмки во французских локациях для неё – настоящее удовольствие.

Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»


Что касается сюжета, то это настоящая история Золушки. Вот только до самого финала не очень понятно, а кто же здесь эта самая (или этот самый) Золушка?

В этом клипе есть всё - красивые актёры, зрелищные красочные кадры, тёплая история любви и неожиданный сюжетный поворот. Так что, после его просмотра вы рискуете забыть о том, какая на самом деле погода за окном.

Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»


Ну, и стоит добавить, что сама песня - это плод работы двух настоящих мэтров. Стихи написал Михаил Гуцериев, а музыку Максим Фадеев.

В самих съёмках принимала участие поистине интернациональная команда. Группа говорила на четырёх языках: русском, румынском, английском и французском. Но к финалу съёмочного процесса все участники, даже те, кто не знает русского языка, напевали “Телефонный звонок”.

Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»



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Ключевые слова: Наталья Гордиенко

Количество просмотров: 1 664
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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