Так кто здесь Золушка? Наталья Гордиенко представила клип на песню «Телефонный звонок»

И это не удивительно, поскольку действие этой истории разворачивается на юге Франции. Первый съёмочный день проходил в Каннах, второй в Сен-Тропе на лодке, которая ранее принадлежала самому сэру Элтону Джону и названа в честь его первой жены “Рената”.Также съёмки велись на живописной французской ривьере, куда солнечная Наталья Гордиенко к французскому теплу привнесла своей яркости. И кадр получился просто залитым светом, излучающимся от артистки. Сама Наталья признаётся, что она давняя поклонница Лары Фабиан, Эдит Пиаф и Селин Дион, и эти съёмки во французских локациях для неё – настоящее удовольствие.Что касается сюжета, то это настоящая история Золушки. Вот только до самого финала не очень понятно, а кто же здесь эта самая (или этот самый) Золушка?В этом клипе есть всё - красивые актёры, зрелищные красочные кадры, тёплая история любви и неожиданный сюжетный поворот. Так что, после его просмотра вы рискуете забыть о том, какая на самом деле погода за окном.Ну, и стоит добавить, что сама песня - это плод работы двух настоящих мэтров. Стихи написал Михаил Гуцериев, а музыку Максим Фадеев.В самих съёмках принимала участие поистине интернациональная команда. Группа говорила на четырёх языках: русском, румынском, английском и французском. Но к финалу съёмочного процесса все участники, даже те, кто не знает русского языка, напевали “Телефонный звонок”.