Ирина Шейк показала, чем балует себя после работы

После этого её сторисы были переполнены фотографиями и видеороликами с места событий. И это вполне объяснимо, поскольку такого масштабного шоу бренд не устраивал уже давно, а сама Ирина в последний раз выходила на подиум в роли «Ангела» почти 10 лет назад.Но среди всех этих снимков попался один очень любопытный. Здесь Ирина показала, чем она предпочитает восстанавливать физические и эмоциональные силы. Для этого ей требуется бисквитный рулет «Птичье молоко» фабрики «Рот Фронт», рулет со вкусом молочного шоколада «Аленка» фабрики «Красный Октябрь», колбаса «Moskowskaya» и лаваш.Похоже, что в Нью Йорке, наконец, открыли «Пятерочку».