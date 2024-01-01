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Ирина Шейк показала, чем балует себя после работы

Вчера, 11:45
Накануне Ирина шейк приняла участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show.

Ирина Шейк показала, чем балует себя после работы
После этого её сторисы были переполнены фотографиями и видеороликами с места событий. И это вполне объяснимо, поскольку такого масштабного шоу бренд не устраивал уже давно, а сама Ирина в последний раз выходила на подиум в роли «Ангела» почти 10 лет назад.

Ирина Шейк показала, чем балует себя после работы


Но среди всех этих снимков попался один очень любопытный. Здесь Ирина показала, чем она предпочитает восстанавливать физические и эмоциональные силы. Для этого ей требуется бисквитный рулет «Птичье молоко» фабрики «Рот Фронт», рулет со вкусом молочного шоколада «Аленка» фабрики «Красный Октябрь», колбаса «Moskowskaya» и лаваш.
Похоже, что в Нью Йорке, наконец, открыли «Пятерочку».

Ирина Шейк показала, чем балует себя после работы

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 1 456
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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