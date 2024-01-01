Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном

Надежде Сысоевой этим летом исполнилось 40 лет, но она по-прежнему не замужем и детей у неё нет. Все её романы так и не закончились свадьбой, а последние отношения с блогером Сашей Стоуном и вообще были очень странными.Главной версией их разрыва назвали участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение». Там оба повели себя как-то странно и считается, что именно Стоуну не понравилось поведение подруги, которое и привело к разрыву. С шоу они вернулись каждый сам по себе.Но вот последняя фотосессия, а особенно комментарии к ней, намекают, что может быть причина разрыва была совсем другой.Здесь Наденька предстала в нижнем белье и с книгой. А вот в комментариях написала: «Если бы все больше читали - нам было бы друг с другом гораздо интереснее».Так может со спортсменом Стоуном ей просто не очень было поговорить? Вот от этого и проблемы в отношениях.Но, стоит добавить, что если она в таком виде и с книгой выйдет на улицу и присядет на скамеечке в парке, то вокруг сразу соберется с десяток книголюбов, чтобы обсудить последние книжные новинки. Точно будет о чем поговорить.