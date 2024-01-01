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Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном

Вчера, 12:03
На страничке Нади Сысоевой появилась неоднозначная фотосессия.

Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном
Надежде Сысоевой этим летом исполнилось 40 лет, но она по-прежнему не замужем и детей у неё нет. Все её романы так и не закончились свадьбой, а последние отношения с блогером Сашей Стоуном и вообще были очень странными.

Главной версией их разрыва назвали участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение». Там оба повели себя как-то странно и считается, что именно Стоуну не понравилось поведение подруги, которое и привело к разрыву. С шоу они вернулись каждый сам по себе.

Но вот последняя фотосессия, а особенно комментарии к ней, намекают, что может быть причина разрыва была совсем другой.

Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном


Здесь Наденька предстала в нижнем белье и с книгой. А вот в комментариях написала: «Если бы все больше читали - нам было бы друг с другом гораздо интереснее».

Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном


Так может со спортсменом Стоуном ей просто не очень было поговорить? Вот от этого и проблемы в отношениях.

Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном


Но, стоит добавить, что если она в таком виде и с книгой выйдет на улицу и присядет на скамеечке в парке, то вокруг сразу соберется с десяток книголюбов, чтобы обсудить последние книжные новинки. Точно будет о чем поговорить.

Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном


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Ключевые слова: Надежда Сысоева

Количество просмотров: 1 443
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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