Своей фотосессией Наденька Сысоева пояснила почему рассталась с Сашей Стоуном

Главной версией их разрыва назвали участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение». Там оба повели себя как-то странно и считается, что именно Стоуну не понравилось поведение подруги, которое и привело к разрыву. С шоу они вернулись каждый сам по себе.
Но вот последняя фотосессия, а особенно комментарии к ней, намекают, что может быть причина разрыва была совсем другой.
Здесь Наденька предстала в нижнем белье и с книгой. А вот в комментариях написала: «Если бы все больше читали - нам было бы друг с другом гораздо интереснее».
Так может со спортсменом Стоуном ей просто не очень было поговорить? Вот от этого и проблемы в отношениях.
Но, стоит добавить, что если она в таком виде и с книгой выйдет на улицу и присядет на скамеечке в парке, то вокруг сразу соберется с десяток книголюбов, чтобы обсудить последние книжные новинки. Точно будет о чем поговорить.