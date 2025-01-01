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Алеся Кафельникова рассказала зачем сделала себе новую грудь

Вчера, 11:37
Недавний выход Алеси на подиум стал особенным.

Алеся Кафельникова рассказала зачем сделала себе новую грудь
Она появилась на Неделе моды в Париже и в одном из выходов привлекла внимание к своей груди, которая выглядела неестественно круглой.

Алеся Кафельникова рассказала зачем сделала себе новую грудь


К ней в ленту полетели вопросы на эту тему и Алеся, на удивление, не стала уверять всех вокруг, что это у неё натуральная грудь, которая чудесным образом стала такой выпуклой и упругой сама собой.

Отвечая на один из вопросов о форме своей груди, Кафельникова призналась, что сама бы она после 7 месяцев кормления не восстановилась.

Алеся Кафельникова рассказала зачем сделала себе новую грудь


Так что, тот факт, что к её груди приложил свою руку пластический хирург, она отрицать не стала. Но вот с геометрией они перестарались. Действительно, зачем такие шары? Можно было бы поработать над более естественными формами.

Алеся Кафельникова рассказала зачем сделала себе новую грудь

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Ключевые слова: Алеся Кафельникова

Количество просмотров: 1 326
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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