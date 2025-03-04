Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер

Сегодня, 16:13
Любопытный случай произошел на теннисном турнире в Индиан Уэллсе.

Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер
Туда Тимоти прибыл в сопровождении своей нынешней подруги Кайли Дженнер и, естественно, сразу попал в объективы фотокамер. Так вот, зная, что их снимают, Кайли решила поцеловать своего бойфренда, но он отреагировал на это проявление любви весьма вяло, поглядывая в это время в другую сторону.

Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер


Этот момент не прошел незамеченным у фанатов Шаламе, которые откровенно недолюбливают Дженнер. Для них Тимоти всегда был не только красавчиком, но и большим интеллектуалом. А вот Кайли ими воспринималась, как весьма посредственная дама, ставшая богатой и знаменитой лишь благодаря телевидению и своим формам. Так что, по их мнению, между Шаламе и Дженнер не могло быть ничего общего, а значит и тот роман, который они разыгрывают на глазах всего мира не более, чем продуманная PR-акция.

Более того, еще до церемонии вручения «Оскара» в фанатской среде много говорили о том, что Тимоти не получит награду именно из-за Дженнер, поскольку всё, с чем она имеет дело, сразу начинает восприниматься дешево и вульгарно.

Так может и Шаламе поверил в это проклятие и решил, что от этого романа ему больше вреда, чем пользы и надо бы уже соскакивать? Вот и не хочет он больше страстно целоваться на людях.

Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер

← «За вклад в здоровье нации»: врач Олег ...

Ключевые слова: Тимоти Шаламе, Кендалл Дженнер

Количество просмотров: 754
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Красотка в красном: Кайли Дженнер вышла в свет с новой прической
Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе
Тимати Шаламе и Кайли Дженнер расстались
Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе
Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер Любопытный случай произошел на теннисном турнире в Индиан Уэллсе.
«За вклад в здоровье нации»: врач Олег Абакумов стал лауреатом государственной премии Олег Абакумов — терапевт, пульмонолог и основатель «Abakumov clinic».
На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы В последнее время всё чаще ходят слухи, что Кейт вновь подсела на запрещенку.
Лицо дочери Даны Борисовой потеряло юношескую свежесть Дочери Даны Борисовой Полине всего 17 лет.
Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника Поначалу Лена старалась не афишировать свои отношения с Тарасом Романовым.
Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере К рекламе своего бренда Ким подошла с размахом.
Айза решила стать застройщиком элитной недвижимости на Бали Похоже, что сейчас Айза проживает свою лучшую жизнь.
Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир Организатором этого соревнования стал Фонд Виталия и Анастасии Иониных «Наша Сила Веры».
Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах Вот только на днях Ирина выходила на подиум в Милане, а сейчас уже карнавалит в Бразилии.
Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan И это не удивительно.
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.