Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер

Туда Тимоти прибыл в сопровождении своей нынешней подруги Кайли Дженнер и, естественно, сразу попал в объективы фотокамер. Так вот, зная, что их снимают, Кайли решила поцеловать своего бойфренда, но он отреагировал на это проявление любви весьма вяло, поглядывая в это время в другую сторону.Этот момент не прошел незамеченным у фанатов Шаламе, которые откровенно недолюбливают Дженнер. Для них Тимоти всегда был не только красавчиком, но и большим интеллектуалом. А вот Кайли ими воспринималась, как весьма посредственная дама, ставшая богатой и знаменитой лишь благодаря телевидению и своим формам. Так что, по их мнению, между Шаламе и Дженнер не могло быть ничего общего, а значит и тот роман, который они разыгрывают на глазах всего мира не более, чем продуманная PR-акция.Более того, еще до церемонии вручения «Оскара» в фанатской среде много говорили о том, что Тимоти не получит награду именно из-за Дженнер, поскольку всё, с чем она имеет дело, сразу начинает восприниматься дешево и вульгарно.Так может и Шаламе поверил в это проклятие и решил, что от этого романа ему больше вреда, чем пользы и надо бы уже соскакивать? Вот и не хочет он больше страстно целоваться на людях.