Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Что случилось с платьем Чаппелл Роан? Конфуз или хитрый ход

Вчера, 12:58
Чаппелл Роан получила свою известность только в прошлом году.

Что случилось с платьем Чаппелл Роан? Конфуз или хитрый ход
Начиналась её профессиональная певческая карьера не очень удачно. Выбранная ей эстетика в стиле кэмп и дрэг-квин не принесла ей быстрой популярности и её первый коммерческий трек с треском провалился. Правда, позже записанный альбом, неожиданно выстрелил. Особенно зашел публике сингл « Good Luck, Babe!», который вошел в пятерку лучших синглов мира. А на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» Роан была номинирована на все награды «Большой четверки», выиграв в номинации «Лучший новый артист», так что, 2025 год Чаппел Роан встретила в статусе известной певицы.

Ну, а там, где известность, там и приглашения на светские тусовки, включая модные показы. На днях она стала гостьей на дефиле Ludovic De Saint Sernin и заняла место в первом ряду зрителей. А потом, вдруг оказалось, что её платье от этого дизайнера разошлось по шву.

Что случилось с платьем Чаппелл Роан? Конфуз или хитрый ход


Так это случайность или такой хитрый рекламный ход для привлечения внимания? Во всяком случае, в ленте Чаппел под этими фото только благодарности к модельерам.

Что случилось с платьем Чаппелл Роан? Конфуз или хитрый ход

← Алеся Кафельникова рассказала зачем с...

Ключевые слова: Чаппелл Роан

Количество просмотров: 1 261
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Похудевшая Селена Гомес и вызывающая Джулия Фокс. Кто еще отметился на церемонии вручения Оскара
Три наряда за вечер: Кристина Агилера удивила быстрой сменой платьев на церемонии награждения LGA
Наташа Ионова удивила зрителей премии МУЗ-ТВ 2017 металлическим платьем и высоким ботфортами
Модные критики определили худшее платье «красной дорожки» на церемонии вручения «Оскара»
Что случилось с платьем Чаппелл Роан? Конфуз или хитрый ход Чаппелл Роан получила свою известность только в прошлом году.
Алеся Кафельникова рассказала зачем сделала себе новую грудь Недавний выход Алеси на подиум стал особенным.
Почему Тимоти Шаламе перестал отвечать на поцелуи Кайли Дженнер Любопытный случай произошел на теннисном турнире в Индиан Уэллсе.
«За вклад в здоровье нации»: врач Олег Абакумов стал лауреатом государственной премии Олег Абакумов — терапевт, пульмонолог и основатель «Abakumov clinic».
На модном показе у Кейт Мосс опять сдали нервы В последнее время всё чаще ходят слухи, что Кейт вновь подсела на запрещенку.
Лицо дочери Даны Борисовой потеряло юношескую свежесть Дочери Даны Борисовой Полине всего 17 лет.
Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника Поначалу Лена старалась не афишировать свои отношения с Тарасом Романовым.
Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере К рекламе своего бренда Ким подошла с размахом.
Айза решила стать застройщиком элитной недвижимости на Бали Похоже, что сейчас Айза проживает свою лучшую жизнь.
Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир Организатором этого соревнования стал Фонд Виталия и Анастасии Иониных «Наша Сила Веры».
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.