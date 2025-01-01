Что случилось с платьем Чаппелл Роан? Конфуз или хитрый ход

Начиналась её профессиональная певческая карьера не очень удачно. Выбранная ей эстетика в стиле кэмп и дрэг-квин не принесла ей быстрой популярности и её первый коммерческий трек с треском провалился. Правда, позже записанный альбом, неожиданно выстрелил. Особенно зашел публике сингл « Good Luck, Babe!», который вошел в пятерку лучших синглов мира. А на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» Роан была номинирована на все награды «Большой четверки», выиграв в номинации «Лучший новый артист», так что, 2025 год Чаппел Роан встретила в статусе известной певицы.Ну, а там, где известность, там и приглашения на светские тусовки, включая модные показы. На днях она стала гостьей на дефиле Ludovic De Saint Sernin и заняла место в первом ряду зрителей. А потом, вдруг оказалось, что её платье от этого дизайнера разошлось по шву.Так это случайность или такой хитрый рекламный ход для привлечения внимания? Во всяком случае, в ленте Чаппел под этими фото только благодарности к модельерам.