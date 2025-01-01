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Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте

Сегодня, 11:36
Его дочь и подруга вместе отправились на пляж.

Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте
Похоже, что Нара Баптиста уже решила выйти из декретного отпуска. Она родила Венсану сына в январе этого года, но, как видно, к марту уже восстановила свою фигуру и теперь готова вернуться к обычной жизни.

Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте


Венсана и Нару папарацци заметили на одном из пляжей Рио-де-Жанейро и если 28-летняя Баптиста находится в прекрасной форме, то, 58-летний Венсан, конечно, свои позиции мачо уже сдаёт.

Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте


Примечательно, что вместе с ними на пляже отдыхала и младшая дочь Касселя от Моники Белуччи 14-летняя Леоне. И, надо сказать, что к своим годам она выглядит под стать своей «мачехи».

Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте


Вообще, судя по всему, в семье Венсана Касселя царят прекрасные отношения. Сложно сказать, как общаются между собой его бывшие жены и нынешняя подруга, но вот дочери вполне комфортно находиться вместе с ним и его новой избранницей на одном пляже.

Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте


Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте


Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте


Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте




← Что случилось с платьем Чаппелл Роан? ...

Ключевые слова: Нара Баптиста, Венсан Кассель, Леоне Кассель

Количество просмотров: 1 274
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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