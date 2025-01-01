Юная дочь Венсана Касселя не уступает фигурой его подруге Наре Баптисте

Похоже, что Нара Баптиста уже решила выйти из декретного отпуска. Она родила Венсану сына в январе этого года, но, как видно, к марту уже восстановила свою фигуру и теперь готова вернуться к обычной жизни.Венсана и Нару папарацци заметили на одном из пляжей Рио-де-Жанейро и если 28-летняя Баптиста находится в прекрасной форме, то, 58-летний Венсан, конечно, свои позиции мачо уже сдаёт.Примечательно, что вместе с ними на пляже отдыхала и младшая дочь Касселя от Моники Белуччи 14-летняя Леоне. И, надо сказать, что к своим годам она выглядит под стать своей «мачехи».Вообще, судя по всему, в семье Венсана Касселя царят прекрасные отношения. Сложно сказать, как общаются между собой его бывшие жены и нынешняя подруга, но вот дочери вполне комфортно находиться вместе с ним и его новой избранницей на одном пляже.