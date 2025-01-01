Ани Лорак сыграла «тайную» свадьбу в Испании и постановочную на Мальдивах

Стоит напомнить, что предложение руки и сердца от своего испанского бойфренда Исаака Виджраку Каролина получила в день своего рождения 27 сентября. Надо сказать, что это был хороший ход с его стороны, поскольку не надо было дополнительно тратиться на подарок – в данном случае хватило помолвочного кольца.После такого следовало ожидать, что и свадьба состоится в какую-то знаковую дату. Так и получилось. Красивая, но, по сути, ничего не значащая церемония прошла на Мальдивах в День святого Валентина. Как рассказала певица, на церемонии никого из родных и близких не было и им хотелось, чтобы это было тайным мероприятием.Правда, эксклюзивно фото уже появились в одном из глянцевых изданий, что означает коммерческую подоплеку этого события. Да, и судя по тому, что Каролина везде поблагодарила дизайнеров платья, украшений и организаторов церемонии, всё было сделано по бартеру. Не удивимся, что и фото с этой «тайной свадьбы» были сделаны сотрудниками редакции.Что касается официального бракосочетания, то, если верить «жениху», то она прошло еще в прошлом сентябре в Испании. Оно тоже было весьма скромным и среди гостей были только брат Каролины и дочь Исаака.И вот тут опять какая-то несостыковка. Если предложение руки и сердца поступило 27 сентября, то расписаться официально они должны были в оставшиеся 3 дня сентября.Похоже, что и предложение, и роспись, если такая всё же была, состоялись в один день.И еще пару слов об Исааке Виджраку. Он родом из Барселоны. За свою жизнь попробовал себя в качестве актера, модели, каскадера и даже был телохранителем арабских принцесс. Ну, а потом переквалифицировался в инструктора по йоге широкого профиля. То есть, сейчас он еще эксперт по комплексному оздоровлению организма и духовный терапевт. Официально женат он не был ни разу, но имеет двоих детей, от двух разных женщин.Не особо надежный товарищ, если честно.