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Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него

15.05.25 / 10:54
Накануне весь мир облетели фото Сальмы Хайек для Sports Illustrated.

Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него
Так вот там, в свои 58 лет актриса продемонстрировала идеальную фигуру, которая если и изменилась со времен её молодости, то незначительно.

Сама же Сальма, явно нарывается на комплименты, когда уверяет, что сама была в шоке от того, что согласилась на это.

- Мне почти 60, а всё то, что я устроила можно назвать «синдромом самозванца», - заверила Хайек журналистов.

Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Но, конечно, актриса скромничает. И хотя она продолжает утверждать, что никогда не гналась за формами, а приняла собственные, мы то знаем, что Сальма никогда не бросала спорт, восстановительную йогу, долгие прогулки с собаками, да и от детокс-программ никогда не отказывалась. Так что, «принятие своего тела и естественного старения» проходило под четким контролем.

Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Ну, а фото получились, действительно, отменными и вот только некотлорые из них:

Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него


Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него





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Ключевые слова: Сальма Хайек

Количество просмотров: 3 250
Автор: Lili

Автор фото: Sports Illustrated

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