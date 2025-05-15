Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него

Сама же Сальма, явно нарывается на комплименты, когда уверяет, что сама была в шоке от того, что согласилась на это.
- Мне почти 60, а всё то, что я устроила можно назвать «синдромом самозванца», - заверила Хайек журналистов.
Но, конечно, актриса скромничает. И хотя она продолжает утверждать, что никогда не гналась за формами, а приняла собственные, мы то знаем, что Сальма никогда не бросала спорт, восстановительную йогу, долгие прогулки с собаками, да и от детокс-программ никогда не отказывалась. Так что, «принятие своего тела и естественного старения» проходило под четким контролем.
Ну, а фото получились, действительно, отменными и вот только некотлорые из них: