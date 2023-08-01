Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

«Каждый концерт для меня, как праздник»: певица Пламена рассказала о своем творческом пути

Сегодня, 15:47
Пламена прошла путь от театра пародий Винокура до сольных концертов и альбомов.

«Каждый концерт для меня, как праздник»: певица Пламена рассказала о своем творческом пути
Сегодня Пламена — популярная певица, актриса, сонграйтер и педагог по вокалу. Она начала свой творческий путь в ГИТИС на факультете эстрады, а после его окончания попала в театр пародий В. Винокура. Однако вскоре задумалась о сольной карьере.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем музыкальном пути. Как вы начали заниматься музыкой?

— Я с детства любила музыку. Напевала на каждом шагу и придумывала для кукол маленькие арии. В младших классах меня отдали в музыкальную школу им. Г. Струве, где я впервые солировала в хоре на сцене Московской консерватории. После 5 класса успешно поступила в Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской, где обучалась по классу оперного вокала. Здесь я поняла, что меня тянет не только к музыке, но и к театральному искусству. В 2013 году успешно поступила в РАТИ ГИТИС с первого раза.
Затем попала в труппу театра пародий В. Винокура, с которой успешно гастролировала по всей России и зарубежью. Спустя полгода я поняла, что хочу исполнять не только чужие песни, но и писать свои. В 2018 году появился псевдоним Plamena, с которым я выпустила свою первую авторскую песню — «Стая своих».

— Какие важные события сформировали вас как артистку в начале вашей карьеры?

— Практика на сцене. Каждый выход — это возможность лучше узнать себя.

— Какие трудности вы пережили на пути к успеху?

— Конкуренция — это всегда сложно, особенно в театральном вузе, но она делает тебя сильнее и заставляет расти. Я благодарна всем трудностям на моем пути: они сделали меня той, кем я сейчас являюсь.

— Откуда вы черпаете вдохновение для создания новой песни?

— Из жизни, а как иначе? Еще в институте мастера нам говорили, что все переживания нужно отправлять в творчество, на сцену, и только тогда получится что-то новое и по-настоящему талантливое.

— Есть ли у вас определенные музыкальные жанры или артисты, которые оказали большое влияние на ваше творчество?

— Я меломан, много слушаю, и любая музыка влияет по-своему. В школе любила рок, пела оперу. В институте слушала джазовую музыку. Когда училась на сонграйтера, увлеклась электронной, потому что она свежая, в ней всегда можно найти вдохновение по звучанию.

— Как вы бы охарактеризовали стиль вашей музыки? Какие эмоции или идеи вы стараетесь передать через свои песни?

— Инди, авторская музыка. Она чувственная, искренняя, в чем-то даже наивная. О любви, вере и свободе.

— У вас скоро запланирован концерт. Можете поделиться некоторыми деталями о мероприятии?

— Концерт пройдет 15 сентября в 21:00 в Unlock cafе на Китай-городе, Лубянский проезд, 19. В данный момент у нас с командой идет мозговой штурм по поводу оформления сцены. Также я стараюсь как можно больше новых песен внести в программу. Думаю, нам будет чем удивить зрителя. Я хочу, чтобы люди смогли хотя бы на вечер отвлечься от всего происходящего в мире, от бытовых проблем. Мой концерт — это возможность отпустить все негативные эмоции, расслабиться, поверить, что нет ничего невозможного, и завтра будет новый день, в котором ты сможешь свернуть горы!

plamenaofficial

«Каждый концерт для меня, как праздник»: певица Пламена рассказала о своем творческом пути

← Ирина Дубцова получила травму во врем...

Ключевые слова: Пламена

Количество просмотров: 806
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути
Владимир Винокур - Юбилейный концерт – 65 лет
Анна Чиповская
Наталья Рудова высказалась о содержанках Вчера в Москве состоялась премьера сериала "Жизнь по вызову".
Виктория Лопырева отреагировала на слухи о романе с Яном Абрамовым В последние месяцы в сети упорно ходят слухи о проблемах в браке Алсу и Яна Абрамова.
«Каждый концерт для меня, как праздник»: певица Пламена рассказала о своем творческом пути Пламена прошла путь от театра пародий Винокура до сольных концертов и альбомов.
Ирина Дубцова получила травму во время концерта Ирина Дубцова сейчас гастролирует по черноморскому побережью.
Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру Мадонна только недавно закончила лечение после серьезной болезни, а уже вернулась к репетициям.
Экс-девушка Антона Гусева Яна Герштейн высказалась о разрыве с ним Сердце экс-участника «Дома-2» Антона Гусева снова свободно.
Виктория Дайнеко ответила подписчице, которая раскритиковала ее фигуру 36-летняя певица Виктория Дайнеко следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом.
Иосиф оценил: 55-летняя певица Валерия показала поклонникам фигуру в купальнике Народная артистка России Валерия всегда могла похвастаться стройной фигурой.
Анастасия Ивлеева в полупрозрачном платье устроила фотосессию в подъезде 32-летняя Анастасия Ивлеева часто радует поклонников новыми снимками.
Уже бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова высказалась о предательстве Анны Хилькевич В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ вышел 9-й выпуск шоу «Выжить в Дубае».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.