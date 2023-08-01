«Каждый концерт для меня, как праздник»: певица Пламена рассказала о своем творческом пути

— Расскажите, пожалуйста, о вашем музыкальном пути. Как вы начали заниматься музыкой?
— Я с детства любила музыку. Напевала на каждом шагу и придумывала для кукол маленькие арии. В младших классах меня отдали в музыкальную школу им. Г. Струве, где я впервые солировала в хоре на сцене Московской консерватории. После 5 класса успешно поступила в Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской, где обучалась по классу оперного вокала. Здесь я поняла, что меня тянет не только к музыке, но и к театральному искусству. В 2013 году успешно поступила в РАТИ ГИТИС с первого раза.
Затем попала в труппу театра пародий В. Винокура, с которой успешно гастролировала по всей России и зарубежью. Спустя полгода я поняла, что хочу исполнять не только чужие песни, но и писать свои. В 2018 году появился псевдоним Plamena, с которым я выпустила свою первую авторскую песню — «Стая своих».
— Какие важные события сформировали вас как артистку в начале вашей карьеры?
— Практика на сцене. Каждый выход — это возможность лучше узнать себя.
— Какие трудности вы пережили на пути к успеху?
— Конкуренция — это всегда сложно, особенно в театральном вузе, но она делает тебя сильнее и заставляет расти. Я благодарна всем трудностям на моем пути: они сделали меня той, кем я сейчас являюсь.
— Откуда вы черпаете вдохновение для создания новой песни?
— Из жизни, а как иначе? Еще в институте мастера нам говорили, что все переживания нужно отправлять в творчество, на сцену, и только тогда получится что-то новое и по-настоящему талантливое.
— Есть ли у вас определенные музыкальные жанры или артисты, которые оказали большое влияние на ваше творчество?
— Я меломан, много слушаю, и любая музыка влияет по-своему. В школе любила рок, пела оперу. В институте слушала джазовую музыку. Когда училась на сонграйтера, увлеклась электронной, потому что она свежая, в ней всегда можно найти вдохновение по звучанию.
— Как вы бы охарактеризовали стиль вашей музыки? Какие эмоции или идеи вы стараетесь передать через свои песни?
— Инди, авторская музыка. Она чувственная, искренняя, в чем-то даже наивная. О любви, вере и свободе.
— У вас скоро запланирован концерт. Можете поделиться некоторыми деталями о мероприятии?
— Концерт пройдет 15 сентября в 21:00 в Unlock cafе на Китай-городе, Лубянский проезд, 19. В данный момент у нас с командой идет мозговой штурм по поводу оформления сцены. Также я стараюсь как можно больше новых песен внести в программу. Думаю, нам будет чем удивить зрителя. Я хочу, чтобы люди смогли хотя бы на вечер отвлечься от всего происходящего в мире, от бытовых проблем. Мой концерт — это возможность отпустить все негативные эмоции, расслабиться, поверить, что нет ничего невозможного, и завтра будет новый день, в котором ты сможешь свернуть горы!
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