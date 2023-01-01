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Владимир Фриске высказался о новой работе Дмитрия Шепелева

Сегодня, 08:12
С недавних пор Дмитрий Шепелев стал ведущим семейного шоу "В кругу друзей" на канале "Россия 1".

Владимир Фриске высказался о новой работе Дмитрия Шепелева
Главными героями программы являются животные. Шепелев уже радостно рассказал, что за время съемок перегладил больше зверей чем за всю свою жизнь. Вот только отец Жанны Фриске не верит в его искренность.Он вспомнил историю, как будучи у них в гостях Дмитрий пнул их маленького джек-рассел-терьера. А их обычно дружелюбные овчарки всегда рычали на зятя.

Владимир Фриске высказался о новой работе Дмитрия Шепелева


"Мне просто смешно, что теперь он представляется защитником собак и других зверушек. Наверняка кто-то ему оказывает протекцию на телевидении. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы "бабки", - заявил Владимир Фриске.

Владимир Фриске высказался о новой работе Дмитрия Шепелева


Кстати, новой работой Шепелева недоволен не только отец Жанны. Публика тоже не восприняла "на ура" ведущего с подмоченной репутацией.

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Ключевые слова: julianews, Дмитрий Шепелев, Владимир Фриске

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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