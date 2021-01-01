"Блестящие штучки": Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и дочь Мадонны ослепили публику костюмами на красной дорожке "Грэмми"

Буквально недавно в Лос-Анджелесе завершилась 65-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми», куда собрались “титаны” музыкальной индустрии за долгожданными наградами. Мероприятие посетило множество известных личностей, которые порадовали поклонников своими образами.Большое внимание на красной дорожке привлекла к себе американская певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). Для такого особенного события Джей Ло выбрала роскошное платье макси от Gucci с глубоким декольте, экстремальным вырезом на бедре и романтическими воланами на юбке.Темно-синий наряд с корсетным боди и прозрачным низом был декорирован нитями-бахромой со сверкающими стразами. Образ Лопес дополнили серебристые босоножки с прозрачным верхом на высокой платформе и каблуке, а также лаконичный клатч из черной кожи.