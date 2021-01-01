Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl

После рождения ребёнка Рианна быстро вернула себе форму и теперь радует поклонников новыми выходами и интересными нарядами.12 февраля певица должна выступить на Суперкубке LVII, и в преддверии этого знаменательного события звезда ответила на все вопросы журналистов.34-летняя певица выглядела потрясающе во время пресс-конференции Apple Music Super Bowl.Длинная откровенная юбка от Gianvito Rossi была дополнена кожаной курткой на меховой подкладке от Alaia, которая свисала с одного плеча, открывая топ с глубоким вырезом.Эклектичный ансамбль Рианны сочетал что-то совершенно невозможное: овчину и змеиную кожу.Даже обувь от Gianvito Rossi была подобрана в тон юбке со змеиным узором на ремешках, которые словно кольца чешуйчатого пресмыкающегося обвивали обнажённые ноги певицы.Рианна дополнила образ большими серебряными серьгами, колье-цепочкой и несколькими кольцами, при этом не забыла расставить несколько ярко-красных акцентов на губах и ногтях.Шоу на Суперкубке станет для артистки первым выступлением после рождения сына в мае 2022 года.