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Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl

Вчера, 23:31
Певица готовится к своему первому живому выступлению после длительного перерыва.

Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl

После рождения ребёнка Рианна быстро вернула себе форму и теперь радует поклонников новыми выходами и интересными нарядами.

Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl


12 февраля певица должна выступить на Суперкубке LVII, и в преддверии этого знаменательного события звезда ответила на все вопросы журналистов.

Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl


34-летняя певица выглядела потрясающе во время пресс-конференции Apple Music Super Bowl.

Длинная откровенная юбка от Gianvito Rossi была дополнена кожаной курткой на меховой подкладке от Alaia, которая свисала с одного плеча, открывая топ с глубоким вырезом.

Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl


Эклектичный ансамбль Рианны сочетал что-то совершенно невозможное: овчину и змеиную кожу.

Даже обувь от Gianvito Rossi была подобрана в тон юбке со змеиным узором на ремешках, которые словно кольца чешуйчатого пресмыкающегося обвивали обнажённые ноги певицы.

Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl


Рианна дополнила образ большими серебряными серьгами, колье-цепочкой и несколькими кольцами, при этом не забыла расставить несколько ярко-красных акцентов на губах и ногтях.

Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl


Шоу на Суперкубке станет для артистки первым выступлением после рождения сына в мае 2022 года.

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Ключевые слова: Рианна, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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