Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl

12 февраля певица должна выступить на Суперкубке LVII, и в преддверии этого знаменательного события звезда ответила на все вопросы журналистов.
34-летняя певица выглядела потрясающе во время пресс-конференции Apple Music Super Bowl.
Длинная откровенная юбка от Gianvito Rossi была дополнена кожаной курткой на меховой подкладке от Alaia, которая свисала с одного плеча, открывая топ с глубоким вырезом.
Эклектичный ансамбль Рианны сочетал что-то совершенно невозможное: овчину и змеиную кожу.
Даже обувь от Gianvito Rossi была подобрана в тон юбке со змеиным узором на ремешках, которые словно кольца чешуйчатого пресмыкающегося обвивали обнажённые ноги певицы.
Рианна дополнила образ большими серебряными серьгами, колье-цепочкой и несколькими кольцами, при этом не забыла расставить несколько ярко-красных акцентов на губах и ногтях.
Шоу на Суперкубке станет для артистки первым выступлением после рождения сына в мае 2022 года.