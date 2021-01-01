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Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц

Сегодня, 11:05
Похоже, что в семье Оксаны Самойловой что-то случилось.

Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц
Накануне она появилась в сети после 10-дневного отсутствия и попросила не спрашивать о происходящем.

Мысль о том, что дело в папе Денисе как-то сразу пришла всем на ум, но Оксана поспешила выдать в эфир нужную версию и рассказала, что по возвращению в Москву они все заболели. И даже Давидик.

Конечно, это было странно, поскольку болезни никогда не останавливали Оксану от ведения блога, но пришлось поверить на слово.

Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц


А тут вдруг, с легкой руки Супер, в сети появилась фотография, сделанная в столовой одной из московских больниц. Так вот на ней, человек, очень похожий на Джигана и с огромным синяком под глазом, уплетает обед.

Получается, что без косяков Дениса дело не обошлось и ему даже понадобилась медицинская помощь.

Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц


В сторис у Оксаны нет ничего подозрительного. Они, наконец, разобрали ёлку, дети выглядят здоровыми, а сама она делает какие-то свои дела и шлифует фигурку на фитнесе.

У Дениса тоже в социальных сетях никакой провокации и задушевных разговоров с «петушками». Только раздумья о высоком у стены плача в Иерусалиме и анонс шоу Басты.

Тем не менее, этот синяк дает богатую пищу для размышлений. Прошлый большой загул Дениса начался после того, как у него родился сын Давид. Тогда Денис ушел в крутое пике надолго. Помнится, он даже сбрил бороду и брови, став совершенно на себя не похожим. Закончилось все рехабом и большой вероятностью развода.

Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц


К счастью для него, тогда Оксана, прикинула все ЗА и ПРОТИВ, решила, что муж ей еще пригодится и разводиться передумала. Надо сказать, что это был правильный выбор. На теме с разводом она круто увеличила своих подписчиков в социальных сетях, а вместе с ними к ней пришли большие деньги. И теперь, именно, она главный кормилец в семье.

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Ключевые слова: Джиган, Оксана Самойлова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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