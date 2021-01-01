Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц

Накануне она появилась в сети после 10-дневного отсутствия и попросила не спрашивать о происходящем.Мысль о том, что дело в папе Денисе как-то сразу пришла всем на ум, но Оксана поспешила выдать в эфир нужную версию и рассказала, что по возвращению в Москву они все заболели. И даже Давидик.Конечно, это было странно, поскольку болезни никогда не останавливали Оксану от ведения блога, но пришлось поверить на слово.А тут вдруг, с легкой руки Супер, в сети появилась фотография, сделанная в столовой одной из московских больниц. Так вот на ней, человек, очень похожий на Джигана и с огромным синяком под глазом, уплетает обед.Получается, что без косяков Дениса дело не обошлось и ему даже понадобилась медицинская помощь.В сторис у Оксаны нет ничего подозрительного. Они, наконец, разобрали ёлку, дети выглядят здоровыми, а сама она делает какие-то свои дела и шлифует фигурку на фитнесе.У Дениса тоже в социальных сетях никакой провокации и задушевных разговоров с «петушками». Только раздумья о высоком у стены плача в Иерусалиме и анонс шоу Басты.Тем не менее, этот синяк дает богатую пищу для размышлений. Прошлый большой загул Дениса начался после того, как у него родился сын Давид. Тогда Денис ушел в крутое пике надолго. Помнится, он даже сбрил бороду и брови, став совершенно на себя не похожим. Закончилось все рехабом и большой вероятностью развода.К счастью для него, тогда Оксана, прикинула все ЗА и ПРОТИВ, решила, что муж ей еще пригодится и разводиться передумала. Надо сказать, что это был правильный выбор. На теме с разводом она круто увеличила своих подписчиков в социальных сетях, а вместе с ними к ней пришли большие деньги. И теперь, именно, она главный кормилец в семье.