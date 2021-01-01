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"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа

Сегодня, 20:24
Бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения.

"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа
Айза Лилуна Ай и Алексей Долматов развелись десять лет назад. Бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения. Они периодически скандалят, о чем экс-жена рэпера рассказывает в соцсетях. Кстати, в конфликтах между ними она обвиняла нынешнюю супругу Гуфа. Но из-за сына им все-таки приходится контактировать.

"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа


Сейчас рэпер, Юлия Королева и их маленькая дочь обитают на Пхукете, где открыли ресторан. Вот только Айза не радуется за своего бывшего. Недавно она попросила его оплатить половину стоимость обучения сына, но он отказался, ссылаясь на финансовые трудности. А через несколько дней нынешняя жена рэпера похвасталась дорогим подарком на день рождения. Долматов преподнес Королевой браслет с бриллиантами от Bvlgary, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей. Это разозлило Айзу, о чем она тут же сообщила своим подписчикам. Правда вскоре пост она удалила, а теперь сообщила, что больше не хочет нервировать Юлию.

"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа


"Мы недавно общались с Лехой, потому что у нас общий ребенок. Будь моя воля, этого человека не было бы в моей жизни. Но приходится как-то коммуницировать. Хочу, чтобы в его личной жизни всё было хорошо, потому что мне он не интересен ни как отец, ни как мужчина. Плюс у него родился ребенок. Не хочу нервировать. Знаю, что такое, когда ты только родила. Появляется куча заморочек, а тут еще бывшая появляется на этом фоне", - заявила Айза.

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Ключевые слова: Айза Лилуна Ай, Алексей Долматов, Гуф, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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