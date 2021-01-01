Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов

Вчера, 22:41
Как вcегда стиль монаршей пары на высоте!

"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов


Яркая пара британской монархии− принц и принцесса Уэльские совершили первый совместный визит в Корнуолл после принятия новых титулов. После смерти королевы Елизаветы II получила титулы не только принца и принцессы Уэльских, но и герцога и герцогини Корнуоллских.

"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов


Сегодня Кейт и Уильям впервые после смены статуса вместе посетили графство. В рамках визита они прибыли в портовый город Фалмут. Там супруги познакомятся с морским наследием региона в Национальном морском музее Корнуолла, а также посетят местный общественный центр.

"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов


Кейт Миддлтон (Kate Middleton) выглядела потрясающе в элегантном зимнем наряде.Для выхода в свет принцесса надела трикотажную водолазку рубинового цвета с высоким воротом и расклешенную юбку миди.

"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов


41-летняя Кейт предпочла для визита пальто оттенка шоколада от бюджетного бреда Hobb стоимостью £369 (32 тысячи рублей). Облегающая силуэт подчеркнул точеную фигуру королевской особы. Пальто украсил декор в виде тонких кожаных ремешков на запястьях и талии.

← Джигана с синяком под глазом заметили ...

Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям, liznews

Количество просмотров: 988
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Достойны уважения": принц и принцесса Уэльские появились перед толпой с сияющими улыбками после отвратительного скандала с принцем Гарри
Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут лишиться своих титулов
Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от титулов
Кейт Миддлтон призналась, что её супруг принц Уильям больше не хочет детей
"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов Как вcегда стиль монаршей пары на высоте!
Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц Похоже, что в семье Оксаны Самойловой что-то случилось.
Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl Певица готовится к своему первому живому выступлению после длительного перерыва.
"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа Бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения.
Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери Он оставил трогательное сообщение на личной странице.
Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви 10 февраля на всех цифровых платформах состоялся релиз нового сингла поп-рок проекта Амбисаша – «Пожалуйста, пришли мне валентинку».
Благодаря спонсору у Миланы Тюльпановой появилась блестящая фотосессия Милана Тюльпанова была замужем за Александром Кержаковым.
Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи Самая «уставшая семья России», наконец, вернулась домой.
Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник» Светское мероприятие привлекло множество знаменитостей.
Изменившая имидж Агата Муцениеце появилась в эффектном платье на светском мероприятии Актриса сама на себя не похожа, похорошела.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.