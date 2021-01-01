"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов

Яркая пара британской монархии− принц и принцесса Уэльские совершили первый совместный визит в Корнуолл после принятия новых титулов. После смерти королевы Елизаветы II получила титулы не только принца и принцессы Уэльских, но и герцога и герцогини Корнуоллских.Сегодня Кейт и Уильям впервые после смены статуса вместе посетили графство. В рамках визита они прибыли в портовый город Фалмут. Там супруги познакомятся с морским наследием региона в Национальном морском музее Корнуолла, а также посетят местный общественный центр.Кейт Миддлтон (Kate Middleton) выглядела потрясающе в элегантном зимнем наряде.Для выхода в свет принцесса надела трикотажную водолазку рубинового цвета с высоким воротом и расклешенную юбку миди.41-летняя Кейт предпочла для визита пальто оттенка шоколада от бюджетного бреда Hobb стоимостью £369 (32 тысячи рублей). Облегающая силуэт подчеркнул точеную фигуру королевской особы. Пальто украсил декор в виде тонких кожаных ремешков на запястьях и талии.