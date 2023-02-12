Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»

12 марта в Лос-Анджелесе состоится 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар". А голливудская тусовка начала собираться уже за месяц.Накануне в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз собралась очень тёплая звёздная компания. Том Круз, Джейми Ли Кертис, Мишель Уильямс, Колин Фаррелл, Кейт Бланшетт и другие знаменитости прибыли на гала-ужин, организованный специально для номинантов премии «Оскар».Звезда фильма " Топ Ган: Мэверик" был там, чтобы представлять свой блокбастер, который получил несколько номинаций, включая категорию "Лучший фильм". Тома Круза впервые за восемь месяцев увидели на красной дорожке, и его было просто невозможно узнать.Бывший Николь Кидман и Кэти Холмс изменил прическу, да и цвет лица у артиста был такой, будто он только что с пляжа.60-летний мужчина был в тёмно-синем костюме, в белой накрахмаленной рубашке и шёлковом галстуке лавандового цвета. А завершался классический образ чёрными модельными туфлями.Но не только Том Круз прифрантился для светского мероприятия. Колин Фаррелл, представляющий фильм «Банши Инишерина», выглядел не менее импозантно.И ещё один красавец в светло-сером двубортном костюме Остин Батлер появился на мероприятии как номинант на премию «Оскар» за роль короля рок-н-ролла в фильме "Элвис".Похоже, представители сильного пола решили показать миру, что элегантность ещё в моде.Но и женщины не разочаровали.