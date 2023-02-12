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Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»

Сегодня, 00:04
Актёры сделали ставку на классику и элегантность.

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»

12 марта в Лос-Анджелесе состоится 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар". А голливудская тусовка начала собираться уже за месяц.

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»


Накануне в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз собралась очень тёплая звёздная компания. Том Круз, Джейми Ли Кертис, Мишель Уильямс, Колин Фаррелл, Кейт Бланшетт и другие знаменитости прибыли на гала-ужин, организованный специально для номинантов премии «Оскар».

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»


Звезда фильма " Топ Ган: Мэверик" был там, чтобы представлять свой блокбастер, который получил несколько номинаций, включая категорию "Лучший фильм". Тома Круза впервые за восемь месяцев увидели на красной дорожке, и его было просто невозможно узнать.

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»


Бывший Николь Кидман и Кэти Холмс изменил прическу, да и цвет лица у артиста был такой, будто он только что с пляжа.

60-летний мужчина был в тёмно-синем костюме, в белой накрахмаленной рубашке и шёлковом галстуке лавандового цвета. А завершался классический образ чёрными модельными туфлями.

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»


Но не только Том Круз прифрантился для светского мероприятия. Колин Фаррелл, представляющий фильм «Банши Инишерина», выглядел не менее импозантно.

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»


И ещё один красавец в светло-сером двубортном костюме Остин Батлер появился на мероприятии как номинант на премию «Оскар» за роль короля рок-н-ролла в фильме "Элвис".

Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс и изменившийся до неузнаваемости Том Круз присутствовали на ужине в честь номинантов «Оскара»


Похоже, представители сильного пола решили показать миру, что элегантность ещё в моде.

Но и женщины не разочаровали.

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Ключевые слова: Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Колин Фаррелл, Мишель Уильямс, Том Круз, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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