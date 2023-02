Лили Джеймс чуть не потеряла платье, а Эмма Томпсон пришла в оверсайзе на премьеру фильма «При чем здесь любовь?»

На днях в Лондоне прошла премьера романтической комедии «What's Love Got to Do With It?» ( «При чем здесь любовь?»). Его снял индийский режиссер Шекхар Капур. Сюжет кинокартины прост. Главная героиня по имени Зои пытается найти любовь с помощью приложений для знакомств. Ее сосед и друг детства Каза — сторонник более традиционного подхода: он собирается последовать примеру своих родителей и решает жениться по договоренности. Озадаченная Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и, главное, ответить на важнейший вопрос — а при чем тут любовь?На красной дорожке засветились актрисы Лили Джеймс и Эмма Томпсон, сыгравшие главные роли в фильме.33-летняя Лили Джеймс появилась перед папарацци в зеленом облегающем платье, оформленным высоким разрезом сзади.Однако во время позирования перед камерами Джеймс пришлось придерживать декольте наряда, поскольку оно стало сползать вниз, частично открывая вид на ее грудь.