Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях

Пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на такую перемену - некоторые даже уверены, что чёлка накладная, потому как выглядит неестественно. Другие же считают, что новая стрижка преобразила звезду и вовсе неважно, настоящая она или искусственная.
Американские издания также отмечают, что на вечере Ким встретилась с матерью Меган Маркл Дорией Рэгланд, довольно редко выходящей в свет. Она выбрала неоднозначный образ в виде яркого платья с узором, не слишком удачно выглядевшего на фоне вечерних нарядов.