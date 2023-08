Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях

На мероприятии благотворительной организации This Is About Humanity, прошедшем в минувший уикэнд в Лос-Анджелесе, внимание фотографов приковала к себе Ким Кардашьян, точнее, её новая причёска. 42-летняя знаменитость появилась на публике в чёрном облегающем платье с массивным колье и чёлкой.Пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на такую перемену - некоторые даже уверены, что чёлка накладная, потому как выглядит неестественно. Другие же считают, что новая стрижка преобразила звезду и вовсе неважно, настоящая она или искусственная.Американские издания также отмечают, что на вечере Ким встретилась с матерью Меган Маркл Дорией Рэгланд, довольно редко выходящей в свет. Она выбрала неоднозначный образ в виде яркого платья с узором, не слишком удачно выглядевшего на фоне вечерних нарядов.