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Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях

Сегодня, 03:34
Светская львица появилась на благотворительном вечере в новом образе.

Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях
На мероприятии благотворительной организации This Is About Humanity, прошедшем в минувший уикэнд в Лос-Анджелесе, внимание фотографов приковала к себе Ким Кардашьян, точнее, её новая причёска. 42-летняя знаменитость появилась на публике в чёрном облегающем платье с массивным колье и чёлкой.

Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях


Пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на такую перемену - некоторые даже уверены, что чёлка накладная, потому как выглядит неестественно. Другие же считают, что новая стрижка преобразила звезду и вовсе неважно, настоящая она или искусственная.

Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях


Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях


Американские издания также отмечают, что на вечере Ким встретилась с матерью Меган Маркл Дорией Рэгланд, довольно редко выходящей в свет. Она выбрала неоднозначный образ в виде яркого платья с узором, не слишком удачно выглядевшего на фоне вечерних нарядов.

Новая причёска Ким Кардашьян вызвала споры в соцсетях

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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