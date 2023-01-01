Юлия Барановская предстала перед поклонниками в неудачных образах

Перед съемками разнообразных шоу стилисты помогают звезде Первого канала с подборкой образов и макияжем. Однако, иногда они немного попадают в просак.Несколько дней назад Юлия разместила на своей странице в социальных сетях видеоролик с очередным преображением. Сначала телеведущая предстала перед поклонниками в прозрачном и блестящем длинном платье кремового оттенка. Стилисты уложили волосы звезды в стиле ретро.После Барановская сменила платье на черное с объемными элементами на юбке.В подписи к размещенному ролику телеведущая попросила подписчиков проголосовать за лучший образ.Однако поклонники не спешили оставлять восторженные комментарии. Многие посчитали, что ни один из нарядов Юлии ей не идет, а прическа, по мнению фолловеров, вообще оказалась не в тему: «Прическа вас взрослит лет на 20», «Прям дама преклонных лет», «Платье ни то ни другое, можно и получше найти».