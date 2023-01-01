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Юлия Барановская предстала перед поклонниками в неудачных образах

Сегодня, 10:32
43-летняя телеведущая Юлия Барановская тщательно следит за своей внешностью и фигурой.

Юлия Барановская предстала перед поклонниками в неудачных образах
Перед съемками разнообразных шоу стилисты помогают звезде Первого канала с подборкой образов и макияжем. Однако, иногда они немного попадают в просак.

Несколько дней назад Юлия разместила на своей странице в социальных сетях видеоролик с очередным преображением. Сначала телеведущая предстала перед поклонниками в прозрачном и блестящем длинном платье кремового оттенка. Стилисты уложили волосы звезды в стиле ретро.

Юлия Барановская предстала перед поклонниками в неудачных образах


После Барановская сменила платье на черное с объемными элементами на юбке.

Юлия Барановская предстала перед поклонниками в неудачных образах


В подписи к размещенному ролику телеведущая попросила подписчиков проголосовать за лучший образ.

Однако поклонники не спешили оставлять восторженные комментарии. Многие посчитали, что ни один из нарядов Юлии ей не идет, а прическа, по мнению фолловеров, вообще оказалась не в тему: «Прическа вас взрослит лет на 20», «Прям дама преклонных лет», «Платье ни то ни другое, можно и получше найти».

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Ключевые слова: Юлия Барановская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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