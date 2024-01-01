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Нюша превратила себя в куклу

Вчера, 12:38
Еще недавно она предпочитала черный цвет.

Нюша превратила себя в куклу
Но, есть ощущение, что расставание с мужем Игорем Сивовым дало толчок к тому, чтобы пересмотреть взгляды не только на свою жизнь, но и на свой внешний вид. И вот, после женщины-вамп, вдруг появляется что-то розовое и кружевное.

Нюша превратила себя в куклу


Но и это оказалось еще не всё.

Нюша превратила себя в куклу


В своей последней фотосессии Нюша окончательно превратилась в куклу. А говорят, что для того, чтобы начать все сначала достаточно стрижки, но это явно не тот случай.

Нюша превратила себя в куклу


Нюша превратила себя в куклу


Нюша превратила себя в куклу


Нюша превратила себя в куклу

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 1 547
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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