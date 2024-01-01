Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки

В честь этой даты звёздная мама решила устроить семейную фотосессию. Родители подготовились заранее, прикупив костюмчики в одинаковом стиле и нарядив девочек.При чём это совсем не вычурные наряды, пышные платья и яркие цвета, а наоборот спокойные телесные, кофейные тона и уютные худи, штаны и бодики."Расти здоровой и невероятно счастливой, наша маленькая фондю, мы совершим все возможное, чтобы твои невероятной красоты глаза светились от счастья!",- написала под серией фото Ханна, а также добавила:"Год пролетел как неделя, вроде я только-только взяла на руки эту маленькую папину копию, и вот она уже строит мне глазки и уверенно требует свое. Сказать, что этот год был незабываемо волшебным — ничего не сказать. Эта малышка радует нас каждый день, она привнесла в нашу жизнь еще больше улыбок и любви, хотя, казалось бы, куда еще больше после Адрианы. Но они удивительно похожи: и внешне, и манерами, и характером, поэтому теперь улыбок и смеха в два раза больше".