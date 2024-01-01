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Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки

Вчера, 23:06
9 февраля младшая дочка певицы Ханны и продюсера Пашу празднует день рождения. Малышке Камилле исполнился годик.

Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки
В честь этой даты звёздная мама решила устроить семейную фотосессию. Родители подготовились заранее, прикупив костюмчики в одинаковом стиле и нарядив девочек.

Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


При чём это совсем не вычурные наряды, пышные платья и яркие цвета, а наоборот спокойные телесные, кофейные тона и уютные худи, штаны и бодики.

Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


"Расти здоровой и невероятно счастливой, наша маленькая фондю, мы совершим все возможное, чтобы твои невероятной красоты глаза светились от счастья!",

- написала под серией фото Ханна, а также добавила:

"Год пролетел как неделя, вроде я только-только взяла на руки эту маленькую папину копию, и вот она уже строит мне глазки и уверенно требует свое. Сказать, что этот год был незабываемо волшебным — ничего не сказать. Эта малышка радует нас каждый день, она привнесла в нашу жизнь еще больше улыбок и любви, хотя, казалось бы, куда еще больше после Адрианы. Но они удивительно похожи: и внешне, и манерами, и характером, поэтому теперь улыбок и смеха в два раза больше".

Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки


Ханна устроила эффектную фотосессию в честь дня рождения дочки

← Нюша превратила себя в куклу "Полный разрыв связки и перелом": Лера... →

Ключевые слова: Ханна

Количество просмотров: 858
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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