Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов

Будучи патриоткой, она не расстраивается из-за бесконечных санкций, а наоборот, видит в них новые возможности.Как известно, многие модные бренды приняли решение прекратить свою работу на территории Российской Федерации. И если для одних это еще один повод унывать и расстраиваться, то для Елены Галицыной эта ситуация стала отличным челленджем, вызовом, брошенным самой себе. Она решила, что пришло время творить и самой стать законодательницей мод, создав собственную коллекцию одежды.Наряды Елена представила сама, снявшись в эффектной фотосессии, продемонстрировав уникальные задумки в самых разных локациях.Станет ли конструирование одежды еще одним увлечением, или Елена уже все продумала и просто ждет подходящего момента, чтобы явить миру свою фэшн-империю? Узнаем уже очень скоро.