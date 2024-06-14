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Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов

Вчера, 23:58
Пока часть российских знаменитостей придумывает сложные маршруты, стараясь всеми правдами и неправдами отправиться в очередной отпуск подальше от родных берегов, Елена Галицына возвращается из Лондона в Россию, чтобы снова удивлять.

Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов
Будучи патриоткой, она не расстраивается из-за бесконечных санкций, а наоборот, видит в них новые возможности.

Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Как известно, многие модные бренды приняли решение прекратить свою работу на территории Российской Федерации. И если для одних это еще один повод унывать и расстраиваться, то для Елены Галицыной эта ситуация стала отличным челленджем, вызовом, брошенным самой себе. Она решила, что пришло время творить и самой стать законодательницей мод, создав собственную коллекцию одежды.

Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Наряды Елена представила сама, снявшись в эффектной фотосессии, продемонстрировав уникальные задумки в самых разных локациях.

Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Станет ли конструирование одежды еще одним увлечением, или Елена уже все продумала и просто ждет подходящего момента, чтобы явить миру свою фэшн-империю? Узнаем уже очень скоро.

Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов


Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 1 261
Автор: Mysha

Автор фото: Елена Галицына

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