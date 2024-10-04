В день рождения мужа Рианну заметили на улице в шубе Bottega Veneta, поверх нижнего белья

Надо полагать, что шумное застолье с гостями они отложили до выходных, а вот 3 октября ограничились домашними посиделками. И вот так сидели они дома на диване перед телевизором и может даже пили пиво, а потом им захотелось еще чего-то вкусненького. Рианна накинула поверх трусов с майкой шубу, и они отправились прогуляться по Гарлему. По-другому, объяснить внешний вид Рианны, действительно сложно.Ну, ладно, если бы она так шла на вечеринку, поскольку для Рианны это нормально, но ведь пришли они в магазинчик.