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В день рождения мужа Рианну заметили на улице в шубе Bottega Veneta, поверх нижнего белья

04.10.24 / 11:40
Накануне A$AP Rocky отметил свой 36 день рождения.

В день рождения мужа Рианну заметили на улице в шубе Bottega Veneta, поверх нижнего белья
Надо полагать, что шумное застолье с гостями они отложили до выходных, а вот 3 октября ограничились домашними посиделками. И вот так сидели они дома на диване перед телевизором и может даже пили пиво, а потом им захотелось еще чего-то вкусненького. Рианна накинула поверх трусов с майкой шубу, и они отправились прогуляться по Гарлему. По-другому, объяснить внешний вид Рианны, действительно сложно.

В день рождения мужа Рианну заметили на улице в шубе Bottega Veneta, поверх нижнего белья


Ну, ладно, если бы она так шла на вечеринку, поскольку для Рианны это нормально, но ведь пришли они в магазинчик.

В день рождения мужа Рианну заметили на улице в шубе Bottega Veneta, поверх нижнего белья

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Автор: Lili

Автор фото: скрин

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