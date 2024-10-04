Мода по-скандинавски. Какие вещи предпочитают носить осенью северянки

1. Широкие рубашки
В последнее время рубашки oversize не так часто встречаются в домашнем гардеробе, но это идеальная многослойная вещь, чтобы продемонстрировать то, что вы решите надеть под нее.
2. Длинные юбки
С длинной юбкой сейчас не ошибешься. Многие скандинавские девушки носят их с интересными топами, а не с базовыми вещами, и это выглядит отлично.
3. Прозрачный трикотаж
Такие вещи идеальны, когда еще не слишком холодно, но уже и не слишком жарко. Ну, и, конечно, это всегда сексуально.
4. Кроссовки унисекс
Скандинавские девушки очень любят кроссовки унисекс Adidas, но и не против примерить продукцию малоизвестных брендов, которая в итоге становится громким брендом.
5. Тренчи
Тренчи — это основа скандинавского стиля. Они не только идеально подходят для осеннего и весеннего климата, но и невероятно шикарны.