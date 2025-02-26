Лила Мосс, как когда-то её мать, появилась на публике в прозрачной блузке на голое тело

Она долгое время оставалась в тени своей матери Кейт и это было не случайно. Родители сразу решили, что девочке нужно нормально учиться, а не жить жизнью избалованных непо-деток. Так что, жизнь Лилы в те годы не была публичной и журналистов держали от неё подальше.Тем не менее, повзрослев, девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом. И хотя Кейт долго отговаривала её, в конце концов смирилась и вскоре её модельное агентство заключило с Лилой контракт.Надо сказать, что девушке, как и всем моделям уже не раз доводилось выходить на подиум в нижнем белье и принимать участие в смелых фотосессиях, но в жизни Лила всегда была достаточно сдержана и на светских мероприятиях в провокационных нарядах почти не появлялась.Правда, в 2023 году в сети долго обсуждали фото с престижной модной премии British Fashion Awards 2023, где она появилась в «голом» платье-комбинации.Тогда этот выход сравнили с тем фурором, который произвела её мать за 30 лет до этого. Тогда Кейт Мосс появилась перед фотографами в прозрачном платье. Как она рассказывала позже, насколько оно прозрачно, Кейт поняла только когда увидела себя при вспышках фотокамер.Но в 2023 году платье Лилы по своей откровенности всё равно не дотягивало до платья матери, а вот на днях на эксклюзивном ужине Аарона Эша в Лондоне она появилась в прозрачной блузке на голое тело.И вот теперь, уже точно можно сказать, что Лила произвела тот же эффект, что и её мама в далеком 1993 году.