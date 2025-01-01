Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan

Если вы приходите туда в прозрачной черной водолазке и кружевной юбке-карандаш, материал которой не может скрыть длинные ноги и черные стринги, то вы обречены на успех.Но не только наряд, как утверждают очевидцы, делал ее незабываемой — а то, как она его носила. Кэндис приковывала все взгляды, двигаясь с грацией королевы подиума и знойной энергией роковой женщины. Ее высокие каблуки-шпильки, черные кожаные перчатки и яростные дымчатые глаза только добавляли опасной соблазнительной энергии, которую она источала.В этот момент Кэндис не просто присутствовала на вечеринке — она переписывала правила моды, бесстрашия и неприкрытой сексуальности.Вот такое вот резюме.