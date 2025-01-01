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Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan

Сегодня, 12:46
И это не удивительно.

Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan
Если вы приходите туда в прозрачной черной водолазке и кружевной юбке-карандаш, материал которой не может скрыть длинные ноги и черные стринги, то вы обречены на успех.

Но не только наряд, как утверждают очевидцы, делал ее незабываемой — а то, как она его носила. Кэндис приковывала все взгляды, двигаясь с грацией королевы подиума и знойной энергией роковой женщины. Ее высокие каблуки-шпильки, черные кожаные перчатки и яростные дымчатые глаза только добавляли опасной соблазнительной энергии, которую она источала.

В этот момент Кэндис не просто присутствовала на вечеринке — она переписывала правила моды, бесстрашия и неприкрытой сексуальности.

Вот такое вот резюме.

Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan


Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan


Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan


Благодаря своему образу Кэндис Свейнпол стала главной звездой вечеринки Vogue Milan





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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 1 196
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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