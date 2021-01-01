"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом

Айза развелась с Алексеем Долматовым еще десять лет назад, но конфликтовать они продолжают и по сей день.У бывших супругов есть общий сын, поэтому им приходится контактировать. Айза не стесняется выносить ссор из избы и частенько рассказывает подписчикам о скандалах с бывшим мужем.Недавно она пожаловалась, что Гуф отказался разделить с ней оплату за школу их сына. При этом сам он с новой женой и дочкой сейчас живет на Пхукете и недавно открыл ресторан. Но больше всего Айзу задело, что на следующий день после их разговора Долматов подарил Юлии Королевой браслет с бриллиантами от Bvlgary, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей.