Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом

Сегодня, 19:32
Бывшим супругам удалось поговорить.

"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом
Айза развелась с Алексеем Долматовым еще десять лет назад, но конфликтовать они продолжают и по сей день.

"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом


У бывших супругов есть общий сын, поэтому им приходится контактировать. Айза не стесняется выносить ссор из избы и частенько рассказывает подписчикам о скандалах с бывшим мужем.
Недавно она пожаловалась, что Гуф отказался разделить с ней оплату за школу их сына. При этом сам он с новой женой и дочкой сейчас живет на Пхукете и недавно открыл ресторан. Но больше всего Айзу задело, что на следующий день после их разговора Долматов подарил Юлии Королевой браслет с бриллиантами от Bvlgary, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей.

← Меган Фокс прокомментировала слухи об...

Ключевые слова: Айза Лилуна Ай, Гуф, Алексей Долматов, julianews

Количество просмотров: 325
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа
Айза Долматова поссорилась с бывшим мужем из-за сына
Айза Долматова обнародовала переписку с Гуфом
Айза Долматова помирилась с Дмитрием Анохиным
"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом Бывшим супругам удалось поговорить.
Меган Фокс прокомментировала слухи об измене Machine Gun Kelly, Поклонники считают, что Меган и Колсон расстались.
"Запланированная акция": Алла Довлатова высказалась о беременности Ольги Орловой Беременность Ольги Орловой многим не дает покоя.
У Леонида Агутина обнаружился долг перед налоговой Артист задолжал более 7 миллионов рублей.
«Это ММА, детка»: Джиган подтвердил, что его побили В семье Оксаны Самойловой происходят интересные вещи.
Рианна ждет ребенка Певица объявила о второй беременности.
Клава Кока появилась на Big Love Show в очень необычном платье: ТОП самых ярких нарядов Клавы Коки Клава Кока любит одеваться эффектно.
"Яркие и элегантные": Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый выход в свет после принятия титулов Как вcегда стиль монаршей пары на высоте!
Джигана с синяком под глазом заметили в одной из московских больниц Похоже, что в семье Оксаны Самойловой что-то случилось.
Смесь овцы и змеи: Рианна в новом эффектном образе дала интервью на Apple Music Super Bowl Певица готовится к своему первому живому выступлению после длительного перерыва.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.