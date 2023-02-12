Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко на День Всех Влюблённых себя-красивого

Идеальный муж и отец Дима Тарасов "щедр" на подарки любимой жене. Так, ранее он подарил ей чужой фейерверк на улице, а на свой день рождения она получила обещание сводить её на шоппинг.Сегодня День влюбленных и тут футболист тоже не был оригинален - традиционно подарил жене «ничего». А, постойте, точнее, он подарил ей себя любимого, подстриженного и как следует наодеколоненного.Дима пояснил, что празднует «международный день любви к себе» и по такому случаю решил «чуть-чуть освежиться», наведавшись к парикмахеру.Может себе позволить, тем более в такой знаменательный день. А дома его уже ждёт любимая жёнушка, встречает благодетеля с неизменной улыбкой, ещё бы, не муж, а золотко.Ну и что, что ничего не подарил, ведь это совсем не главное. Зато он идеальный супруг. Настасья продолжает в это верить, и дерзко отвечает недоброжелателям и завистникам.Кстати, недавно парочка отметила 5 лет брака, и Костенко нежно поздравила Тарасова, отметив, что несмотря на то, что порой он её гнобил, доводил до слёз и она плакалась родственникам, а также получала «люлей» за то, что была невежлива с господином по телефону, они смогли притереться друг к другу. Теперь Настя понимает Диму с полуслова и они стали идеальной семьей.