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«Мы с ней абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась проблемами в воспитании дочери Аршавина

Сегодня, 12:24
Телеведущая призналась, что ей приходится нелегко.

«Мы с ней абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась проблемами в воспитании дочери Аршавина
Расставание Юлии Барановской и Андрея Аршавина сопровождалось громким скандалом. Сейчас женщина в одиночку воспитывает троих детей от футболиста, который сбежал строить новую любовь с Алисой Казьминой и провалил эту попытку.

«Мы с ней абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась проблемами в воспитании дочери Аршавина


Успешная телеведущая охотно рассказывает о том, с какими трудностями в воспитании пришлось столкнуться . По ее словам, у каждого из звездных наследников свой характер и свои увлечения. Экс-супруга Аршавина признается, что дочь совершенно на нее не похожа.

«У Яны достаточно сложный характер, она с ним родилась. Либо я буду с ней воевать впустую, либо приму, что мы с дочерью абсолютно разные. Она не моя копия и не мое продолжение, а ее внутренний стержень, настойчивость, упрямство очень помогут в жизни», — поделилась Юлия.

«Мы с ней абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась проблемами в воспитании дочери Аршавина

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Ключевые слова: Юлия Барановская, Андрей Аршавин, olganews

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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