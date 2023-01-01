«Мы с ней абсолютно разные»: Юлия Барановская поделилась проблемами в воспитании дочери Аршавина

Расставание Юлии Барановской и Андрея Аршавина сопровождалось громким скандалом. Сейчас женщина в одиночку воспитывает троих детей от футболиста, который сбежал строить новую любовь с Алисой Казьминой и провалил эту попытку.Успешная телеведущая охотно рассказывает о том, с какими трудностями в воспитании пришлось столкнуться . По ее словам, у каждого из звездных наследников свой характер и свои увлечения. Экс-супруга Аршавина признается, что дочь совершенно на нее не похожа.«У Яны достаточно сложный характер, она с ним родилась. Либо я буду с ней воевать впустую, либо приму, что мы с дочерью абсолютно разные. Она не моя копия и не мое продолжение, а ее внутренний стержень, настойчивость, упрямство очень помогут в жизни», — поделилась Юлия.