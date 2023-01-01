Марк Богатырев рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц и признался в своей эмоциональности

Звездная пара редко раскрывают детали своей личной жизни публике, но на это раз Марк сделал исключение.
Богатырев рассказал, как поздравил любимую жену и падчерицу с 8 Марта. Он подарил супруге цветы и украшение, а для Марии артист купил навороченную зарядку, которая подходит ко всем устройствам. Мужчина поделился, что оказывает знаки внимания жене не только в праздники, а цветы дарит и без повода.
Впрочем, Марк Богатырев уточнил, что из него вышел далеко не идеальный муж. По словам артиста, в нем есть «отрицательная энергия» и «какие-то свои привычки». Между тем он считает себя в целом хорошим человеком.