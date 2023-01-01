Марк Богатырев рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц и признался в своей эмоциональности

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и популярная актриса Татьяна Арнтгольц стали мужем и женой чуть более двух лет назад, а в феврале 2021-го года у пары появился сын Даниил. Мальчик стал первенцем для Богатырева, в то время как у Арнтгольц уже была старшая дочка Мария от первого мужа, актера Ивана Жидкова.Звездная пара редко раскрывают детали своей личной жизни публике, но на это раз Марк сделал исключение.Богатырев рассказал, как поздравил любимую жену и падчерицу с 8 Марта. Он подарил супруге цветы и украшение, а для Марии артист купил навороченную зарядку, которая подходит ко всем устройствам. Мужчина поделился, что оказывает знаки внимания жене не только в праздники, а цветы дарит и без повода.Впрочем, Марк Богатырев уточнил, что из него вышел далеко не идеальный муж. По словам артиста, в нем есть «отрицательная энергия» и «какие-то свои привычки». Между тем он считает себя в целом хорошим человеком.