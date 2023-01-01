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Марк Богатырев рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц и признался в своей эмоциональности

Сегодня, 13:11
Актер готов работать над собой.

Марк Богатырев рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц и признался в своей эмоциональности
Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и популярная актриса Татьяна Арнтгольц стали мужем и женой чуть более двух лет назад, а в феврале 2021-го года у пары появился сын Даниил. Мальчик стал первенцем для Богатырева, в то время как у Арнтгольц уже была старшая дочка Мария от первого мужа, актера Ивана Жидкова.

Марк Богатырев рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц и признался в своей эмоциональности


Звездная пара редко раскрывают детали своей личной жизни публике, но на это раз Марк сделал исключение.

Богатырев рассказал, как поздравил любимую жену и падчерицу с 8 Марта. Он подарил супруге цветы и украшение, а для Марии артист купил навороченную зарядку, которая подходит ко всем устройствам. Мужчина поделился, что оказывает знаки внимания жене не только в праздники, а цветы дарит и без повода.

Марк Богатырев рассказал о браке с Татьяной Арнтгольц и признался в своей эмоциональности


Впрочем, Марк Богатырев уточнил, что из него вышел далеко не идеальный муж. По словам артиста, в нем есть «отрицательная энергия» и «какие-то свои привычки». Между тем он считает себя в целом хорошим человеком.

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Ключевые слова: Марк Богатырев, Татьяна Арнтгольц, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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