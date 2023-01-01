Валерия рассказала о ссоре с нетрезвой дочерью, которая закончилась рукоприкладством

В беседе с Натальей Подольской для YouTube-шоу «Ваша Наташа» 55-летняя Валерия поделилась личными переживаниями и вспомнила, как дочь Анна однажды пришла домой заплаканная и нетрезвая.Валерия (настоящее имя - Алла Юрьевна Перфилова) воспитала троих детей от бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина. 28-летний Артемий вместе с женой живет в Швейцарии и руководит музыкальным лейблом. 24-летний Арсений тоже женат и уже воспитывает дочь. Молодой человек учился в музыкальной школе, а сейчас занимается своим бизнесом в IT-сфере и продажах. А 29-летняя Анна пошла по стопам матери — тоже стала певицей и выступает под псевдонимом Шена.Певица вспомнила, как однажды во время летних каникул Анна пришла домой нетрезвой, что сильно разозлило звездную маму. Супруга продюсера Иосифа Пригожина подняла на нее руку.«За день до отъезда в Швейцарию приключилась эта история. Мы уже заплатили за целый год учебы. Она пошла гулять в компании парней и девчонок. Мальчишки притащили пиво, они выпили. У Анны украли телефон, она стала его искать. Возвращается домой заплаканная, косметика размазанная по всему лицу. Быстрым шагом к себе в комнату. Первый и последний раз в жизни я развернулась и влепила ей пощечину», — разоткровенничалась звезда.