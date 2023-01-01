Гоар Аветисян рассказала об осложнениях после пластической операции

Гоар Аветисян уже не раз ложилась под нож хирурга. В 2020 году она сделала комплекс операций: липосакцию, подтяжку груди и других частей тела. Через год визажистка решила избавиться от лишней кожи. Восстановление шло трудно. У Гоар разошлись швы, и ей пришлось повторно лечь в больницу. Но это не остановило Аветисян в ее стремлении стать лучше. В прошлом месяце она сделала еще одну операцию, а уже через две недели пожаловалась на осложнения. Врачи тогда ее успокоили, но проблема до сих пор не решилась. Аветисян призналась, что за это время рана только увеличилась."На днях моя рана на груди увеличилась в два раза. Когда я ее увидела, то чуть не потеряла сознание. И я резко вернула в свой рацион сахар и мучное. Меня снова накрыло. Не знаю, когда вернусь в ряды худеющих. Наверное, когда заживу", - рассказала Гоар.Теперь ей приходится постоянно терпеть боль и обрабатывать рану, еле сдерживая слезы. Недавно она говорила, что вряд ли решиться на еще одну операцию после такого. Некоторые пользователи сети предполагают, что плохое заживление ран может быть признаком диабета. Но визажистка эти домыслы не комментируют.