"Мне страшно": Хейли Бибер объяснила, почему еще не стала матерью

Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году. В скором времени музыкант в интервью признался, что мечтает о детях, но решать должна его супруга. Поклонники пары ждут, когда они уже обзаведутся наследниками, но те не торопятся. А недавно модель заподозрили в беременности, но она заявила, что причина ее изменившейся фигуры - большая киста.А теперь Хейли рассказала, почему она еще не стала матерью. Причина в огромном количестве негатива, который выливается на нее в сети."Я постоянно плачу из-за этого. Я так хочу завести ребенка, но мне очень страшно. Мне уже достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже вообразить себе, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке", - сообщила модель.Травля Хейли в сети началась одновременно с ее романом с Джастином и не утихает до сих пор. Поклонники Селены Гомес решили, что девушка увела парня у их кумира.А недавно скандал разгорелся с новой силой. Певица рассказала подписчикам, что сделала неудачное ламинирование бровей. Вскоре в блогах Хейли и ее подруги Кайли Дженнер появились фотографии их бровей. Тогда фанаты Селены с новой силой накинулись на жену рэпера, решив, что та высмеивает Гомес. Дошло до того, что Хейли стали приходить угрозы, и она обратилась за помощью к самой Селене. Певица попросила поклонников оставить девушку в покое, сообщив, что давно не держит на нее зла.