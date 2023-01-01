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"Мне страшно": Хейли Бибер объяснила, почему еще не стала матерью

Сегодня, 19:07
Поклонники пары ждут прибавления в их семье.

"Мне страшно": Хейли Бибер объяснила, почему еще не стала матерью
Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году. В скором времени музыкант в интервью признался, что мечтает о детях, но решать должна его супруга. Поклонники пары ждут, когда они уже обзаведутся наследниками, но те не торопятся. А недавно модель заподозрили в беременности, но она заявила, что причина ее изменившейся фигуры - большая киста.

"Мне страшно": Хейли Бибер объяснила, почему еще не стала матерью


А теперь Хейли рассказала, почему она еще не стала матерью. Причина в огромном количестве негатива, который выливается на нее в сети.
"Я постоянно плачу из-за этого. Я так хочу завести ребенка, но мне очень страшно. Мне уже достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях. Я не могу даже вообразить себе, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке", - сообщила модель.

"Мне страшно": Хейли Бибер объяснила, почему еще не стала матерью


Травля Хейли в сети началась одновременно с ее романом с Джастином и не утихает до сих пор. Поклонники Селены Гомес решили, что девушка увела парня у их кумира.

А недавно скандал разгорелся с новой силой. Певица рассказала подписчикам, что сделала неудачное ламинирование бровей. Вскоре в блогах Хейли и ее подруги Кайли Дженнер появились фотографии их бровей. Тогда фанаты Селены с новой силой накинулись на жену рэпера, решив, что та высмеивает Гомес. Дошло до того, что Хейли стали приходить угрозы, и она обратилась за помощью к самой Селене. Певица попросила поклонников оставить девушку в покое, сообщив, что давно не держит на нее зла.

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Ключевые слова: Хейли Бибер, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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