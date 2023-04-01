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Супругу Елены Блиновской предъявили обвинения

Сегодня, 19:13
Алексей отрицает обвинения.

Супругу Елены Блиновской предъявили обвинения
Налоговая инспекция плотно взялась за блогеров. Вначале их внимание привлекло семейство Чекаленых, которые сейчас находятся под домашним арестом без доступа к интернету. Затем возбудили уголовное дело в отношении Сашими Митрошиной. А в конце апреля Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть страну. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Отрицать свою вину Блиновская не стала и заявила, что готова компенсировать ущерб в полном объеме, но пока что заплатила государству лишь 10 миллионов.

Супругу Елены Блиновской предъявили обвинения


Между тем ее отец и бывший партнер по бизнесу обвинили в создании преступных схем ее супруга. Алексей ранее проходил по делу в качестве свидетеля, но сегодня стало известно, что и ему предъявили обвинения.

"Алексею Блиновскому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)" - сообщили в прокуратуре Москвы.

Супругу Елены Блиновской предъявили обвинения

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Ключевые слова: julianews, Елена Блиновская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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