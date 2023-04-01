Супругу Елены Блиновской предъявили обвинения

Между тем ее отец и бывший партнер по бизнесу обвинили в создании преступных схем ее супруга. Алексей ранее проходил по делу в качестве свидетеля, но сегодня стало известно, что и ему предъявили обвинения.
"Алексею Блиновскому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)" - сообщили в прокуратуре Москвы.