Джонни Депп заключил рекордный контракт с Dior

После громкого и скандального бракоразводного процесса с бывшей супругой актрисой Эмбер Херд, и последовавшего за ним судебного разбирательства по делу о домашнем насилии, 59-летний Джонни Депп стремительно восстанавливает свою пошатнувшуюся карьеру и популярность. Всё благодаря решению суда, фактически признавшего актёра невиновным, и назвавшего обвинения со стороны Херд клеветой.За время судебного процесса Депп лишился сразу нескольких значимых контрактов, киностудии отказывались с ним работать. Среди самых крупных потерь съёмки в продолжении франшиз "Пираты Карибского моря" и "Фантастические твари", где Джонни исполнял ключевые роли. Но теперь всё изменилось - возвращение Деппа в будущую шестую часть "Пиратов" уже почти решённый вопрос, а первый фильм с Джонни после трёх лет затишья выйдет на мировые экраны уже совсем скоро. Премьера исторической картины "Жанна Дюбарри", где актёр исполнил роль короля Людовика XV, состоится на Каннском кинофестивале уже завтра.Практически единственной компанией, несмотря ни на что сохранившей свой контракт с Деппом, стал легендарный модный дом Dior. Такое решение принесло бренду неплохой доход - поклонники звезды, ради поддержки кумира, массово скупали аромат Sauvage, тем самым увеличив его продажи в два раза. Напомним, что Джонни является лицом данного парфюма с 2015 года. На днях стало известно, что Dior заключил с актёром новый рекордный контракт на сумму 20 миллионов долларов - столько за рекламу мужского аромата не платили ещё никому. Ранее максимальные суммы за подобные сделки получили актёры Брэд Питт (Chanel № 5) и Роберт Паттинсон (Dior Homme) - 7 и 12 миллионов долларов соответственно.