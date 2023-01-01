А теперь снова появились новости о том, что Бритни и Сэм находятся на грани развода. При чем Асгари уже съехал из особняка артистки. Между супругами произошла крупная ссора. Спирс набросилась на супруга и кричала так громко, что соседи вызвали службу безопасности. После этого фитнес-тренер покинул дом.
Сэм Асгари съехал из дома Бритни Спирс
Сегодня, 22:47
Семейное счастье было недолгим.
Летом прошлого года Бритни Спирс, освободившись от опеки, вышла замуж за Сэма Асгари. Свадьба прошла с размахом, и поклонники надеялись, что звезда наконец обрела свое счастье. Но пару месяцев назад появились слухи о том, что между супругами не все гладко. Певица улетела на отдых в компании друга, а ее мужа заметили без обручального кольца. Но тогда если ссора и была, то им удалось помириться.
А теперь снова появились новости о том, что Бритни и Сэм находятся на грани развода. При чем Асгари уже съехал из особняка артистки. Между супругами произошла крупная ссора. Спирс набросилась на супруга и кричала так громко, что соседи вызвали службу безопасности. После этого фитнес-тренер покинул дом.
А теперь снова появились новости о том, что Бритни и Сэм находятся на грани развода. При чем Асгари уже съехал из особняка артистки. Между супругами произошла крупная ссора. Спирс набросилась на супруга и кричала так громко, что соседи вызвали службу безопасности. После этого фитнес-тренер покинул дом.
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Ключевые слова: Бритни Спирс, julianews
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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