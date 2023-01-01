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Бритни Спирс больше года не видела своих сыновей

Сегодня, 15:48
В жизни певицы не все гладко.

Бритни Спирс больше года не видела своих сыновей
Когда-то Бритни Спирс была на вершине музыкального Олимпа. Певица уже давно не выходила на сцену, но интерес к ее персоне не угасает. К сожалению, это обусловлено не другими творческими успехами, а непростой жизненной ситуацией. Тринадцать лет своей жизни Бритни провела под опекой отца. Освободиться ей удалось только в конце 2021 года. Поклонники надеялись, что теперь жизнь их кумира наладится, но и сейчас артистка постоянно влипает в какие-то скандалы.

Бритни Спирс больше года не видела своих сыновей


А теперь о ее жизни вышел документальный фильм Britney Spears: The Price of Freedom, где рассказывается, что сейчас происходит с Бритни. Как оказалось, она уже больше года не общается со своими детьми. Между ними произошла ссора после того, как ее старший сын Джейден в интервью заявил, что она была не очень хорошей матерью.

"К концу лета 2022 года напряжение стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости", - рассказала продюсер Кэти Хейс.

Бритни Спирс больше года не видела своих сыновей


Бывший муж Спирс тогда заявил, что их сыновья не хотят общаться с матерью, так как им стыдно за нее. Им не нравится, что Бритни постоянно выкладывает в сеть фото, где она запечатлена обнаженной. Однако, их слова не остановили поток откровенных фотографий.

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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