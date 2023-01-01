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Настасья Самбурская вернулась в Москву после отдыха на Бали и рассказала о странностях

Сегодня, 14:52
Однако подписчиков волновал лишь размер ее губ.

Настасья Самбурская вернулась в Москву после отдыха на Бали и рассказала о странностях
36-летняя Настасья Самбурская несколько дней назад вернулась в Москву после отдыха на Бали. Актриса поделилась с подписчиками своего блога странностями, которые произошли с ней на Родине.

Настасья Самбурская вернулась в Москву после отдыха на Бали и рассказала о странностях


Исполнительница главной роли в сериале «Универ. Новая общага» вышла на связь с фолловерами во время прогулки по улицам столицы и откровенно заговорила о своей особенности, которая теперь препятствует ее привычному образу жизни.

«У меня после Бали произошел некий глюк. Я стала просыпаться в 6:30 утра. Раньше мне казалось, что я ненавижу людей, а сейчас понимаю, что я их очень люблю и мне их не хватает. У меня есть только один товарищ, который в это время не спит и каждый день звонит в такое деликатное время. В общем, я успеваю сделать миллион дел», — поделилась Настасья.

Однако совсем не это волновало ее поклонников. А скорее то, с какими огромными губами звезда вышла в Сеть после отпуска.

Настасья Самбурская вернулась в Москву после отдыха на Бали и рассказала о странностях


Но, как выяснилось, это была всего лишь маска, с помощью которой можно изменить форму лица. Она заверила подписчиков, что с ней все в нормально: «Что у меня с губами? Да всё в порядке у меня с губами, все на месте».

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Ключевые слова: Настасья Самбурская, olganews

Количество просмотров: 1 456
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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