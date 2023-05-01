81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала

81-летняя американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт стала самой возрастной моделью, появлявшейся на обложке журнала Sports Illustrated. Об этом рассказали в самом издании.Она была одной из четырех моделей, которых выбрали для свежего номера, наряду с американской актрисой Меган Фокс, немецкой певицей и автором песен Ким Петрас и американской моделью и инфлюэнсеркой Брукс Нейдер.Марта предстала перед фотографом Рувеном Афанадору в разных купальниках на пляже в Доминиканской Республике. В этом году выпуск посвящен 28 женщинам.«Каждая женщина была сфотографирована в невероятном месте, где ее естественная красота могла сиять, а стиль соответствовал ее индивидуальности», — написано на сайте издания.