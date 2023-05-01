Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала

Сегодня, 10:23
Она снялась в купальнике для издания Sports Illustrated.

81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала
81-летняя американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт стала самой возрастной моделью, появлявшейся на обложке журнала Sports Illustrated. Об этом рассказали в самом издании.

81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала


Она была одной из четырех моделей, которых выбрали для свежего номера, наряду с американской актрисой Меган Фокс, немецкой певицей и автором песен Ким Петрас и американской моделью и инфлюэнсеркой Брукс Нейдер.

81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала


Марта предстала перед фотографом Рувеном Афанадору в разных купальниках на пляже в Доминиканской Республике. В этом году выпуск посвящен 28 женщинам.

81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала


«Каждая женщина была сфотографирована в невероятном месте, где ее естественная красота могла сиять, а стиль соответствовал ее индивидуальности», — написано на сайте издания.

← Дикое одиночество: Лариса Гузеева при...

Ключевые слова: Марта Стюарт, olganews

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ханна Фергюсон плескается в волнах на страницах Sports Illustrated
Мариса Миллер
Бруклин Деккер
Крисси Тейген
81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала Она снялась в купальнике для издания Sports Illustrated.
Дикое одиночество: Лариса Гузеева призналась, почему так сильно любит свою собаку Животное стало полноправным членом семьи.
61-летняя жена Александра Малинина раскрыла секрет своей красоты И заявила, что никогда не делала пластические операции.
Бывшая возлюбленная Данилы Козловского показала редкие фото их общей дочери Ольга Зуева приурочила снимки ко Дню матери.
Анастасия Решетова рассказала про абъюзивные наклонности своего сына от Тимати Модель призналась, что ее удивило поведение мальчика.
Меган Фокс призналась, что никогда не любила своё тело Голливудская актриса рассказала о своём диагнозе.
"Не сломалась": мать Алексея Янина высказалась о его жене Дарья не живет со своим мужем.
Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии Актер страдает от последствий инсульта.
Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам Елена находится в подавленном состоянии.
Бритни Спирс больше года не видела своих сыновей В жизни певицы не все гладко.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.