81-летняя писательница Марта Стюарт стала самой возрастной героиней спортивного журнала

Она была одной из четырех моделей, которых выбрали для свежего номера, наряду с американской актрисой Меган Фокс, немецкой певицей и автором песен Ким Петрас и американской моделью и инфлюэнсеркой Брукс Нейдер.
Марта предстала перед фотографом Рувеном Афанадору в разных купальниках на пляже в Доминиканской Республике. В этом году выпуск посвящен 28 женщинам.
«Каждая женщина была сфотографирована в невероятном месте, где ее естественная красота могла сиять, а стиль соответствовал ее индивидуальности», — написано на сайте издания.