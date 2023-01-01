Меган Маркл и принц Гарри пожаловались на преследование папарацци

Позавчера в Нью-Йорке прошла торжественная церемония вручения премии Woman of Vision, где Меган Маркл получила награду за "защиту интересов женщин и девочек".Выход супругов в свет привлек к себе много внимания. Поклонники разошлись во мнении по поводу наряда жены принца. Меган выбрала золотое платье от Johanna Ortiz за 1 850 долларов, и некоторые решили, что оно подчеркнуло недостатки ее фигуры.Разумеется многие захотели запечатлеть выход пары в свет. После мероприятия супруги заявили, что подверглись опасности по пути домой. Всю дорогу их преследовали папарацци, что чуть не обернулось катастрофой. Они не раз нарушали правила, проезжая на красный свет и превышая скорость."Это безжалостное преследование, которое продолжалось более двух часов, привело к многочисленным угрозам столкновений с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка", - заявил представитель пары.По его словам, супругов преследовало шесть машин, а один из водителей пытался сделать снимки во время движения и разговаривал по телефону. Он попросил не тиражировать сделанные снимки, чтобы не поощрять подобное поведение. Мэр Нью-Йорка негативно отреагировал на эту ситуацию, заявив, что безопасность должна быть превыше всего. Представитель компании Backgrid USA Inc тоже прокомментировал заявление супругов. Он подтвердил, что они получили снимки от четырех фотографов, трое из которых ехали в машине, а четвертый на велосипеде. Однако, он уверяет, что они действовали аккуратно и не представляли опасности для супругов и окружающих.Ранее Меган и Гарри уже не раз жаловались на папарацци и судились с ними. Принц боится повторения, случившегося с его матерью. Напомним, принцесса Диана скончалась в результате ДТП. Ее водитель не справился с управлением, пытаясь скрыться от фотографов.