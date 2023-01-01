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Саша Артемова развелась с Евгением Кузиным

Сегодня, 15:07
Супруги долго тянули с официальным разводом.

Саша Артемова развелась с Евгением Кузиным
Саша Артемова и Евгений Кузин сообщили о своем расставании более двух лет назад. Вскоре они разъехались, но продолжали проводить время вместе, чем провоцировали слухи о своем воссоединении. Поклонники пары надеялись, что им удастся решить свои проблемы, ведь за год до этого у них родилась дочь. Разводиться супруги не спешили. Саша заявляла, что не может сделать последний шаг, так как ей кажется, что она оставляет ребенка без отца. А потом откладывала его, так как ей не хотелось заниматься бумажной волокитой. Но в итоге сегодня Артемова сообщила, что официально стала свободной женщиной.

Саша Артемова развелась с Евгением Кузиным


"Развод начался с препятствия — наш судебный участок перенесли в другой район! В итоге я одна поехала в другой конец города на подачу заявления. Почему так долго не подавала на развод? Потому что мне было лень идти и заморачиваться документами. Евгению точно не хотелось этого делать. То есть три года я свободная женщина, он тоже свободный, нас никакие отношения, кроме как по ребенку не связывали", - рассказала бывшая участница "Дома-2".

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Ключевые слова: Саша Артемова, Евгений Кузин, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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