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Девушка Стаса Пьехи сообщила о расставании с певцом

Вчера, 15:17
Певец Стас Пьеха не любит публично освещать подробности своей личной жизни.

Девушка Стаса Пьехи сообщила о расставании с певцом
Но сейчас за него это сделала теперь уже бывшая девушка артиста, звезда «Гардемаринов» Ника Здорик. На своей странице в соцсети артистка сообщила, что возлюбленные приняли решение расстаться.

Девушка Стаса Пьехи сообщила о расставании с певцом


Оказалось, что они скрывали свой разрыв более месяца.

«Есть то, что невозможно скрыть. Но сказать об этом не всегда просто. Бывает в жизни так, что встречаются два человека, влюбляются, живут, а потом просыпаются все еще в одной кровати и расходятся. Навсегда. Такое произошло с нами. Больше месяца назад. Я не хочу ничего больше комментировать, в ближайшее время точно. Но скрывать это стало все сложнее. Поэтому сегодня я публикую фотографию и этот текст и прошу больше не задавать мне никаких вопросов», — рассказала Ника.

Девушка Стаса Пьехи сообщила о расставании с певцом


Напомним, что Ника младше певца на 21 год, но она отмечает, что в их случае разница в возрасте не стала помехой и совсем не это является причиной расставания.

Впервые о романе Пьехи и Здорик стало известно осенью 2022 года. Девушка сама опубликовала в блоге снимок, на котором позировала со Стасом. Интересно, что в то же время она рассказывала в интервью, что не планирует встречаться с кем-либо, так как устала от работы над отношениями.

Девушка Стаса Пьехи сообщила о расставании с певцом


Но Пьеха изменил в её жизни многое, сам спровоцировав бурный роман, который теперь подошёл к завершению.

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Ключевые слова: Стас Пьеха, myshanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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