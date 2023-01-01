Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью

21-летний певец также обладает большой силой воли, ведь он страдает редким наследственным нарушением роста костей. Однако юноша продолжает бороться со своей болезнью. Об этом сообщает издание StarHit.В прошлом году Данилу сделали третью по счету операцию на костях. По словам парня, курс лечения дается ему непросто, и в первую очередь в моральном плане. В такие моменты он «не хочет ничего».«Очень тяжело, когда ты каждый день живешь с болями, когда не знаешь, как тебе просто с кровати встать», - поделился Плужников.Сейчас у Данила есть цель, позволяющая ему проходить через все трудности.«Хочется не болеть. Хочется проснуться без железок на ноге. Встаешь с кровати, идешь умываться — и это безболезненно. Ты даже не обращаешь внимания, как это делаешь. Хочется просто не болеть, и этого будет достаточно», — заключил он на своем YouTube-канале.Напомним, Данил Плужников победил в проекте «Голос. Дети» в 2016 году. После шоу его стали приглашать на различные музыкальные фестивали и концерты.