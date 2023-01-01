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Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью

Сегодня, 12:57
Победитель третьего сезона «Голос. Дети» Данил Плужников запомнился телезрителям своим необыкновенным голосом.

Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью
21-летний певец также обладает большой силой воли, ведь он страдает редким наследственным нарушением роста костей. Однако юноша продолжает бороться со своей болезнью. Об этом сообщает издание StarHit.

В прошлом году Данилу сделали третью по счету операцию на костях. По словам парня, курс лечения дается ему непросто, и в первую очередь в моральном плане. В такие моменты он «не хочет ничего».

Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью


«Очень тяжело, когда ты каждый день живешь с болями, когда не знаешь, как тебе просто с кровати встать», - поделился Плужников.

Сейчас у Данила есть цель, позволяющая ему проходить через все трудности.

«Хочется не болеть. Хочется проснуться без железок на ноге. Встаешь с кровати, идешь умываться — и это безболезненно. Ты даже не обращаешь внимания, как это делаешь. Хочется просто не болеть, и этого будет достаточно», — заключил он на своем YouTube-канале.

Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью


Напомним, Данил Плужников победил в проекте «Голос. Дети» в 2016 году. После шоу его стали приглашать на различные музыкальные фестивали и концерты.

← Победительница «Фабрики звезд-5» Викт...

Ключевые слова: Данил Плужников, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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