Победитель проекта «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал о борьбе с генетической болезнью

В прошлом году Данилу сделали третью по счету операцию на костях. По словам парня, курс лечения дается ему непросто, и в первую очередь в моральном плане. В такие моменты он «не хочет ничего».
«Очень тяжело, когда ты каждый день живешь с болями, когда не знаешь, как тебе просто с кровати встать», - поделился Плужников.
Сейчас у Данила есть цель, позволяющая ему проходить через все трудности.
«Хочется не болеть. Хочется проснуться без железок на ноге. Встаешь с кровати, идешь умываться — и это безболезненно. Ты даже не обращаешь внимания, как это делаешь. Хочется просто не болеть, и этого будет достаточно», — заключил он на своем YouTube-канале.
Напомним, Данил Плужников победил в проекте «Голос. Дети» в 2016 году. После шоу его стали приглашать на различные музыкальные фестивали и концерты.