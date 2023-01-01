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Юлия Ковальчук рассказала, как протекала ее беременность

Сегодня, 13:25
Юлия Ковальчук недавно стала матерью во второй раз.

Юлия Ковальчук рассказала, как протекала ее беременность
Певица скрывала свою беременность, и для ее поклонников новость о пополнении в семье стала полной неожиданностью. Зато теперь она с удовольствием делиться подробностями времени, когда находилась в положении. Юлия признается, что беременность в 40 отличается от беременности в 34 года. Многое она перенесла сложнее чем в первый раз. Но с основными трудностями она столкнулась за два месяца до родов.

Юлия Ковальчук рассказала, как протекала ее беременность


"У меня воспалился седалищный нерв! Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться. Меня предупредили, что возможно это состояние продлится до самых родов, но меня этот ответ не устроил. Каждое утро я делала специальную зарядку и растяжку, и через две недели все пришло в норму. И вообще 15 минут утром я всегда посвящала разминке", - рассказала Юлия.

Юлия Ковальчук рассказала, как протекала ее беременность


Она и Алексей Чумаков уже воспитываю дочь, которая родилась в 2017 году. Супруги заранее готовили девочку к появлению нового члена семьи, и она очень ждала это событие.

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Ключевые слова: julianews, Юлия Ковальчук

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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