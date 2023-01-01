Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях

Там Алана Мамаева резко высказалась в адрес Виктории Бони и уличила ее в пластике. По словам бывшей жены футболиста, хирург увеличил экс-участнице "Дома-2" ягодицы и сделал кубики пресса. Но Виктория ее слова не подтверждает."Алана еще не такое скажет. Это она любитель то пришить, то оторвать, поэтому и у других то же видит", - заявила Боня.Но подписчики Виктории еще некоторое время назад заметили изменения в ее фигуре и сошлись во мнении, что без хирургического вмешательства тут не обошлось.