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Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях

Сегодня, 13:23
На фоне обвинений Славы в адрес Тимура Хайдарова перессорились представители шоу-бизнеса не причастные к конфликту.

Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях
Там Алана Мамаева резко высказалась в адрес Виктории Бони и уличила ее в пластике. По словам бывшей жены футболиста, хирург увеличил экс-участнице "Дома-2" ягодицы и сделал кубики пресса. Но Виктория ее слова не подтверждает.

Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях


"Алана еще не такое скажет. Это она любитель то пришить, то оторвать, поэтому и у других то же видит", - заявила Боня.

Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях


Но подписчики Виктории еще некоторое время назад заметили изменения в ее фигуре и сошлись во мнении, что без хирургического вмешательства тут не обошлось.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Бон, Алана Мамаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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