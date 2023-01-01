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Ирина Мирошниченко находится в реанимации

Вчера, 17:34
Неделю назад 81-летняя народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание.

Ирина Мирошниченко находится в реанимации
Вначале она предпочла лечиться дома, но перед выходными потеряла сознание и была госпитализирована в палату реанимации. Медики диагностировали у нее поражение клапана сердца и тяжелые осложнения такие как пневмония, сепсис, тромбоз и фибрилляция.

Ирина Мирошниченко находится в реанимации


В больнице у актрисы произошла остановка сердца. К счастью врачам удалось восстановить его ритм с помощью дефибрилятора. Сейчас состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое. Она подключена к ИВЛ, а врачи наблюдают отрицательную динамику.

Ирина Мирошниченко находится в реанимации


По другим данным у Мирошниченко выявили доброкачественную опухоль в голове. В любом случае, пожелаем ей здоровья!

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Ключевые слова: julianews, Ирина Мирошниченко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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