Ирина Мирошниченко находится в реанимации

Вначале она предпочла лечиться дома, но перед выходными потеряла сознание и была госпитализирована в палату реанимации. Медики диагностировали у нее поражение клапана сердца и тяжелые осложнения такие как пневмония, сепсис, тромбоз и фибрилляция.В больнице у актрисы произошла остановка сердца. К счастью врачам удалось восстановить его ритм с помощью дефибрилятора. Сейчас состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое. Она подключена к ИВЛ, а врачи наблюдают отрицательную динамику.По другим данным у Мирошниченко выявили доброкачественную опухоль в голове. В любом случае, пожелаем ей здоровья!