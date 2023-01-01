Дана Борисова подписала мировое соглашение с отцом своей дочери

Она пыталась добиться от Максима Аксенова регулярных выплат, а тот, по ее словам, скрывал свои доходы. Но теперь ведущей удалось добиться своей цели. Правда не совсем честным путем - Борисова отыскала компромат на своего бывшего.
"Мы нарыли одну информацию, которая вдруг неожиданно всплыла в суде. Мы попросили судью устроить проверку. Насчет суммы. Она, как мы и запрашивали, два прожиточных минимума. Сейчас это примерно 37 тысяч", - рассказала Дана.
Аксенов согласился подписать мировое соглашение на условиях Борисовой, хоть ранее категорически отказывался это делать.
Ключевые слова: Дана Борисова
, julianews
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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