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Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

Сегодня, 13:50
60-летняя малайзийская актриса Мишель Йео наконец-то вышла замуж.

Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Звезда фильма «Мемуары гейши» ждала этого радостного события целых 19 лет. Ее мужем стал экс-руководитель гонок Формула-1 Жан Тодт.

Церемония бракосочетания прошла в швейцарском городе Женева. Новостью о свадьбе поделился бразильский гонщик Формулы-1 Фелипе Масса на странице в своих социальных сетях, а также выложил снимки с банкета. Невеста была одета в скромный, но элегантный наряд, который состоял из белой атласной блузки и юбки. Мишель распустила волосы и нанесла легкий макияж. Жених предпочел классический костюм темно-синего оттенка, белую рубашку и голубой галстук.

Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки


Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки


На банкет Йео принесла статуэтку «Оскар», которую она получила за фильм 2022 года «Всё везде и сразу».

Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки


Стоит отметить, что предложение руки и сердца от своего избранника Мишель получила еще в 2004 году, ответив согласием. Однако назначать дату церемонии влюбленные не спешили.

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Ключевые слова: Мишель Йео, Жан Тодт, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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