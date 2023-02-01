Звезда фильма «Мемуары гейши» Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки

Звезда фильма «Мемуары гейши» ждала этого радостного события целых 19 лет. Ее мужем стал экс-руководитель гонок Формула-1 Жан Тодт.Церемония бракосочетания прошла в швейцарском городе Женева. Новостью о свадьбе поделился бразильский гонщик Формулы-1 Фелипе Масса на странице в своих социальных сетях, а также выложил снимки с банкета. Невеста была одета в скромный, но элегантный наряд, который состоял из белой атласной блузки и юбки. Мишель распустила волосы и нанесла легкий макияж. Жених предпочел классический костюм темно-синего оттенка, белую рубашку и голубой галстук.На банкет Йео принесла статуэтку «Оскар», которую она получила за фильм 2022 года «Всё везде и сразу».Стоит отметить, что предложение руки и сердца от своего избранника Мишель получила еще в 2004 году, ответив согласием. Однако назначать дату церемонии влюбленные не спешили.